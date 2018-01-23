Денежный рынок: Банк России предложит инвесторам два выпуска КОБР

Ставка однодневного валютного свопа открылась вблизи отметки 6,5%, а к вечеру опустилась почти до уровня бида Банка России, закрывшись на 5,30%; ее средневзвешенное значение составило 6,33% (−29 бп). Ставки NDF и кросс-валютных свопов снизились на 2–4 бп и 4–6 бп соответственно, а ставки процентных свопов опустились в среднем на 3–4 бп. Рублевые ставки однодневного репо под залог ОФЗ продолжают держаться в районе 6,8–6,9%, а по отдельным среднесрочным выпускам они еще ниже – примерно на 40–50 бп относительно среднего рыночного уровня. Ставка RUONIA в пятницу составила 7,01% (−6 бп). Базис между однодневным валютным свопом и RUONIA вернулся к своему нормальному уровню в −40 бп, что соответствует ситуации на глобальных рынках: 3-месячный базис EURUSD в данный момент составляет −27 бп.

Сегодня Банк России проведет аукцион по размещению двух траншей купонных облигаций. Первый из них, подлежащий погашению 14 февраля, уже размещался в ноябре, когда в ходе трех аукционов регулятор продал бумаг на общую сумму 78 млрд руб. (при общем лимите 500 млрд руб.). Во второй половине дня состоится аукцион по размещению нового транша КОБР (с погашением 18 апреля) на сумму 98 млрд руб. Насколько мы понимаем, высокий спрос на аукционах КОБР, проводившихся на прошлой неделе, был обусловлен погашением ранее размещенных бумаг, однако до конца текущего месяца погашений КОБР больше не будет, так что интерес к сегодняшним аукционам, скорее всего, будет небольшим. В свою очередь Федеральное казначейство на сегодня запланировало аукцион 35-дневных депозитов на сумму 400 млрд руб.

Профицит ликвидности в банковской системе остается существенным и при этом продолжает медленно расти. По нашим оценкам, его среднедневное значение за последние 20 рабочих дней составляет около 2,1 трлн руб. против 1,9 трлн руб. в конце прошлого года и 1,6 трлн руб. в начале декабря. Ставки денежного рынка уже торгуются недалеко от нижней границы официального коридора ставок ЦБ (6,75%) – несмотря на то что основная часть средств, абсорбируемых Банком России на недельных депозитных аукционах, привлекается по ставкам, близким к уровню ключевой ставки регулятора.

На наш взгляд, одной из основных причин сравнительно низких ставок денежного рынка является большой объем свободных резервов банковской системы: по нашим оценкам, средний остаток средств на корсчетах в текущем периоде усреднения примерно на 629 млрд руб. превышает уровень, достаточный для выполнения регуляторных требований. В прошлом году этот показатель был заметно ниже: среднемесячный размер свободных резервов составлял 90−95 млрд руб. В связи с этим мы полагаем, что январский налоговый период будет пройден банками без каких-либо затруднений, а спрос на инструменты стерилизации ликвидности останется высоким.