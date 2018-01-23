Минфин на аукционы может предложить ОФЗ на 40 млрд рублей

Как и в пятницу, доходности российского рублёвого долга в основном стояли на месте, ограничиваясь минимальными движениями на 1-2 бп. С сегодняшнего дня возобновило работу Казначейство США (о чем свидетельствует пресс-релиз на сайте министерства), как следствие, фокус остается на ожидании санкционных новостей.

Минфин сегодня объявит параметры очередных первичных аукционов. Принимая во внимание значительные объёмы погашения долга в 1к’18 (согласно нашим подсчётам, 375 млрд руб.) и учитывая относительное спокойствие на рынках, объём предложения не будет сокращён и составит 40 млрд руб. Предполагаем, что Минфин поровну поделит предложение между 3.9-летней 25083 (дек.21) и 6.7-летней 262