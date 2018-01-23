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Mail.ru покупает ведущую киберспортивную компанию за $100 млн в рамках денежной сделки


Рынки
Силуэты
Аналитики компании "Атон"
 
Группа Mail.Ru купит 100% ESforce в рамках денежной сделки за $100 млн за вычетом задолженности.

ESforce - одна из ведущих киберспортивных компаний в мире и крупнейшая в России и Восточной Европе. За последние несколько лет компания построила полноценную экосистему, в рамках которой она занимает ведущие позиции почти во всех основных сегментах отрасли. Холдинг eSport проводит различные мировые чемпионаты, ему принадлежит свыше 180 онлайн-ресурсов, которые обеспечивают 80% прямых трансляций eSports в России и СНГ и покрывают значительную часть международной аудитории eSports.

Мы считаем сделку позитивной в долгосрочной перспективе для Группы Mail.Ru, поскольку она укрепит позиции компании на рынке ESport, будет способствовать кросс-монетизации пользователей и расширению рекламного инвентаря. В краткосрочной перспективе мы считаем новость нейтральной, поскольку на сделку приходится всего 1,4% рыночной капитализации Mail.ru. Компания оценивается с дисконтом 5% по мультипликатору EV/продажи к Mail.ru. Хотя бизнес характеризовался отрицательной EBITDA на уровне -$15 млн, Группа Mail.ru ожидает увидеть рост выручки на уровне около 80-100% в 2018 и выход бизнеса в положительную рентабельность в конце этого года.

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