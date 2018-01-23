ФСБ потребовала остановить производство ряда промышленных компаний на время ЧМ-2018: негативно

Как сообщают СМИ, ФСБ потребовала остановить производство ряда крупных химических и перерабатывающих предприятий на период проведения Чемпионата мира по футболу в июне-июле этого года в рамках усиления мер безопасности. При этом данное требование может распространиться и на более длительный период и вступить в силу уже с середины мая.

Мы считаем, что ЧМ, который будет проводиться в 11 российских регионах, вряд ли поддержит российский экономический рост; по оценке института Гайдара, его вклад в экономический рост составит всего дополнительно 0,2 п.п. ВВП. Однако в свете предложенных ФСБ мер безопасности, чистый эффект мероприятия на экономический рост будет в лучшем случае нулевым, а в худшем – даже отрицательным.

Таким образом, мы считаем, что в 2К18 тренд промпроизводства будет слабым; учитывая сильный эффект базы, связанный с ростом промпроизводства на 3,8% г/г в 2К17, мы ожидаем, что рост промпроизводства окажется отрицательным в 2К18 и в начале 3К18.