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Альфа-банк планирует размещение бессрочных субордов


Облигации / Рынки
Дмитрий Монастыршин
Дмитрий Монастыршин
аналитик Промсвязьбанка
 
Альфа-Банк 22-23 января проводит встречи с инвесторами, по итогам которых может разместить бессрочные субординированные еврооблигации, учитываемые в расчете капитала первого уровня.

Выпуск номинирован в долларах. Привлечение капитала необходимо Альфа-Банку для выполнения растущих требований по нормативам достаточности собственных средств в соответствии с требованиями Basel-III. Норматив достаточности основного капитала банка Альфа-Банка (Н1.2) на 1 декабря 2017 г. (последняя отчетная дата по РСБУ) составлял 9,04%. Это превышает минимальное значение данного норматива для системно-значимых банков с 01.01.2018 г. Однако пока норматив Н1.2 находится ниже минимально уровня, требуемого с 1 января следующего года (9,5%).

У Альфа-Банка уже имеется в обращении выпуск бессрочных субордов, размещенный в конце 2016 г. Двумя траншами Альфа-Банк привлек 700 млн долл. со ставкой купона 8,0%. Сall опцион по займу 03.02.2022 г., после которого ставка будет определяться по формуле: UST5y + 665,9 каждые 5 лет. Текущая доходность ALFA-perp составляет 6,77%. Новый выпуск бессрочных субордов Альфа-Банка, с учетом рисков субординированного долга может быть интересен весьма ограниченному кругу инвесторов. Обращающийся выпуск ALFA-perp имеет рейтинг от Moodys на уровне «В2» и от Fitch на уровне «В».

По соотношению риск-доходность, мы отдаем предпочтение бессрочным субордам госбанков «первого эшелона» (ГПБ и ВТБ). По выпуску GPB perp subd предстоит сall опцион 25.04.2018 г., если он не будет исполнен, то следующая ставка купона будет определяться по формуле UST5y + 710 б.п. Выпуск VTB-perp subd торгуется с доходностью 6,67%. При неисполнении сall опциона 06.12.2022 г. следующий купон по VTB-perp subd будет определяться по формуле UST10 + 806,7 б.п.

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