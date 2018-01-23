Риски ослабления рубля концентрируются в конце недели

Напомним, что правительство было временно закрыто в субботу из-за отсутствия финансирования. В прошлый раз правительство прекращало свою работу в 2013 году на 17 дней. Приостановка работы правительства – довольно частая практика в США. С 1976 года это происходило 18 раз. Рынки, как правило, довольно спокойно реагируют на такие инциденты, понимая, что они носят лишь временный характер. Ключевым событием текущей недели остается предстоящее в четверг заседание ЕЦБ, по итогам которого возможна некоторая коррекция EUR. Агрессивное укрепление евро с начала года связано с ожиданиями ужесточения политики ЕЦБ, подогретыми заявлениями ряда представителей ЕЦБ. Укрепление евро, тем не менее, осложняет задачу ускорения инфляции в Европе, поэтому более вероятным нам кажется сценарий довольно мягкой риторики Драги на пресс-конференции в четверг. Краткосрочный ориентир по паре EURUSD 1.22-1.228 с движением в направлении отметки 1.21 по итогам заседания в четверг.

Рубль продолжает демонстрировать устойчивую динамику на фоне приближающегося пика налоговых платежей 25 января, сохранения нефти вблизи 70 долл./бар. и общего позитивного настроя в отношении валют развивающихся стран. К концу недели возможна некоторая коррекция рубля, связанная с приближением сроков публикации новых документов по американским санкциям.

В соответствии с нашим прогнозом исхода заседания ЕЦБ мы ожидаем укрепления рубля к евро и его ослабления к доллару во второй половине дня в четверг. Краткосрочный ориентир по паре RUBUSD 56.2-56.7.