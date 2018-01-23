Слабые операционные показатели могут негативно отразиться на инвестпривлекательности "Газпрома"

По данным "Коммерсанта", общий объем экспорта сократился за счет снижения поставок через Украину на 27% г/г (до 4,3 млрд куб. м), в то время как поставки по газопроводам Северный поток и Ямал-Европа остались на прошлогоднем уровне (5,8 млрд куб. м).

Мы полагаем, что причиной сокращения экспорта послужили высокая база сопоставления (в январе 2017 г. Газпром поставил на европейский рынок рекордные 19,1 млрд куб. м газа), а также высокие закупочные цены на газ и относительно теплая погода в Европе. Плюс к этому, европейские подземные газохранилища заполнены на 54% против 50% в прошлом году. По нашим оценкам, в абсолютном выражении объем экспорта в целом за весь 2018 г. снизится до 188–190 млрд куб. м (против 194 млрд куб. м в 2017 г.).

Учитывая, что с конца лета акции Газпрома по своей динамике опережают акции других компаний сектора, мы полагаем, что сравнительно слабые операционные показатели компании могут несколько негативно отразиться на ее инвестиционной привлекательности.