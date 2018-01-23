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S&P500 обновит исторический максимум на отметке 2855-2865 пунктов


Рынки
Вадим Меркулов
Вадим Меркулов
старший аналитик ИК "Фридом Финанс"
 
Фондовые индексы США завершили торги понедельника в плюсе на новых пиках (S&P500: +0,81%) после того, как сенаторы согласились возобновить работу правительства.

Курс доллара к евро понизился на 0,32%, основная валютная пара закрылась на уровне 1,2253.

Сенат США проголосовал за принятие временного законопроекта о финансировании правительства, позволяющего возобновить его работу, которая была остановлена на три дня. Этот законопроект позволит обеспечить правительство финансированием до 8 февраля. За выступили 81 членов верхней палаты, убедительно преодолев минимальный порог 60, против были 18 — два республиканца, 15 демократов и один независимый законодатель. Как только Сенат примет простым большинством конечный вариант законопроекта, что ожидается сегодня, палата представителей также будет должна по нему проголосовать. Затем закон подпишет президент Дональд Трамп, после чего правительство сможет возобновить работу в полном объеме. Демократы согласились взять краткосрочную паузу в обсуждении разногласий с республиканцами по иммиграционной политике.

Сильные результаты отчетности ряда крупных компаний и их оптимистичные прогнозы на текущий квартал позволят индексу S&P500 в очередной раз пробить максимум и закрепиться в диапазоне 2855–2865 пунктов

Уже в середине торгов 22 января стало ясно, что Белый дом примет бюджет, чтобы правительство начало работать. После этого на рынки вернулось позитивное настроение. Важных статданных сегодня не будет, но квартальная отчетность станет сильным драйвером для роста основных индексов. 

После закрытия основной сессии накануне отчиталась Netflix (NFLX). Компания сообщила о получении прибыли в размере $185,5 млн ($0,41 на акцию), что совпало с консенсусом. Выручка за отчетный период выросла до $3,29 млрд при прогнозе $3,28 млрд. Однако самый главный показатель — это размер абонентской базы компании, которая увеличилась на 8,33 млн, тогда как ожидался рост лишь на 6,3 млн. В 1-м квартале Netflix планирует заработать $0,63 на акцию в виде прибыли, а общерыночные прогнозы предполагают результат $0,56, что добавляет инвесторам оптимизма в отношении бумаг компании.

В этот вторник, 23 января, отчитываются Johnson & Johnson (JNJ), Procter&Gamble (PG) и Verizon (VZ). Считаем, что выручка этих компания за 4-й квартал превысит ожидания, а также рассчитываем на оптимистичный прогноз на текущий квартал. Это позволит S&P500 провести еще одну рекордную сессию и обновить исторический максимум на отметке 2855–2865 пунктов.

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