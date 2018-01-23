Сегмент "овернайт" наиболее интересен банкам

И хотя системе предстоит пройти пиковые налоговые выплаты (25 января, чистый отток за неделю составит 743 млрд руб., по прогнозу ЦБ), регулятор полагает, что накоплен достаточный запас ликвидности для этих целей.

В целом в начале года приток средств в систему достаточно слабый: бюджет в среднем не предоставляет новых денег (+15 млрд руб. за предыдущую неделю), снижение наличности в обращении происходит медленными темпами (+15 млрд руб. в среднем). В этой связи спрос банков на недельные депозитные аукционы ЦБ ограничивается объемами рефинансирования текущей задолженности. Размещение ликвидности на более длительный срок (3 мес.) не так интересно банкам: аукционы КОБР проходят в отсутствие ощутимого спроса (сегодня на доразмещении КОБР-3 (погашение 14 февраля) было приобретено лишь 49 млрд руб. из предложенных 422 млрд руб.).

Сегодня еще запланировано доразмещение КОБР-5 (погашение 18 апреля): будет предложено 98 млрд руб., однако мы также не ожидаем большого спроса.

Наибольшей популярностью пользуется сегмент "овернайт": вероятно, банки продолжают держать в нем большой запас ликвидности, из-за чего ставки МБК прочно закрепились ниже ключевой. Отметим, что это касается не только сегмента беззалогового кредитования между крупнейшими банками (RUONIA), но и залогового - междилерского РЕПО и РЕПО с ЦК. Хотя o/n РЕПО в целом и дороже RUONIA (в среднем на 10-15 б.п.), его стоимость все же ниже ключевой ставки. При этом отметим, что такая ситуация уже не наблюдается в сегменте недельного рыночного РЕПО: его ставка в среднем соответствует ключевой.