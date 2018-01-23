Сегодня утром котировки Брент держатся немного ниже уровня $69,5/барр. благодаря тому, что инвесторы начали учитывать в котировках сокращение товарных запасов нефти в США, которое должно отразиться в предстоящих еженедельных оценках. Сегодня, в 00:30 по московскому времени, ожидается публикация еженедельного отчета Американского института нефти (API). Мы ожидаем, что в нем будет сообщаться о небольшом снижении товарных запасов нефти или даже об их небольшом повышении.

Такие новости могут разочаровать инвесторов и оказать давление на нефтяные котировки (медиана последнего прогноза Bloomberg предполагает их недельное уменьшение на 2,2 млн. барр.). На прошлой неделе EIA сообщило о сокращении запасов нефти в хранилищах страны на 6,86 млн. барр. (до 412,6 млн. барр.), тогда как оценка API была менее оптимистичной (снижение на 5,1 млн. барр. до 411,5 млн. барр.). Мы полагаем, что запасы бензина продолжили расти (медиана последнего прогноза Bloomberg предполагает их недельный рост на 2,1 млн. барр.), добыча нефти в США тоже значительно увеличилась, и эти факторы будут оказывать давление на нефтяные котировки до середины недели, когда выйдет отчет EIA по запасам нефти и нефтепродуктов. Мы ожидаем, что в первой половине сегодняшней сессии котировки Брент останутся почти без изменений, во второй половине дня снизятся с недавних максимумов, приблизившись к $69/барр., а ночью окажутся под давлением и опустятся ниже этого уровня.

Отметим также, что данные CFTC по-прежнему указывают на вероятность значительной коррекции цен на нефть в среднесрочной перспективе, т. к., согласно последнему недельному отчету, соотношение длинных позиций к коротким у хедж-фондов продолжает увеличиваться и сейчас составляет 10,5 к 1, что выше прошлогоднего максимума 10,3 к 1. При таком значительном "перевесе" многие хедж-фонды могут начать фиксацию прибыли по длинным позициям, однако новостной поток пока не дает для этого оснований. Например, в прошлом году аналогичная ситуация спровоцировала падение котировок Брент примерно на $12/барр. - до $45/барр.