Вряд ли стоит ожидать выраженных реакций валютного рынка на комментарии участников Давоса

К середине дня активность в рублевых парах угасла полностью: инвесторы наблюдают за снижением фондового рынка. Доллар США к настоящему времени торгуется по 56,52 руб. (+0,05%). Евро стоит 69,22 руб. и курс европейской валюты не меняется по сравнению с уровнями открытия торгов. Официальные курсы ЦБ РФ на завтра, 24 января, составляют 56,41 руб. за американскую валюту и 69,07 руб. за евро. Обе оценки понижены на 21 и 19 копеек соответственно.

Сырьевой рынок, напротив, сегодня в хорошем настроении. Баррель Brent стоит $69,38 (+0,5%). Сегодня вечером инвесторы будут ждать публикации обновленных данных по запасам нефти и нефтепродуктов от API, завтра – от Минэнерго США. На текущий момент нет оснований ожидать, что тенденция последних восьми недель будет сломлена: запасы нефти, скорее всего, снизились к 19 января на 2,5-3 млн баррелей, запасы бензина и дистиллятов выросли на 1,5-2 млн баррелей. Такие цифры «быков» вполне устроят, и цены на черное золото сохранятся вблизи пиков.

Стоимость нефти в рублях сейчас составляет 3913 руб., что является очень серьезной цифрой. Тем не менее, российский бюджет остается дефицитным и в 2018 году вполне возможно, сохранит бюджетную недостачу средств на уровне 1,8%-2,3% ВВП.

Сегодня открывается экономический форум в Давосе. На нем присутствует большое количество российских делегатов. Вопросов на повестке дня много, а сам форум проработает до конца недели. Но вряд ли стоит ожидать выраженных реакций валютного рынка на какие-либо комментарии участников форума: важные решения на мероприятиях подобного масштаба не принимаются. Доллар США в ближайшее время попробует закрепиться в диапазоне 56,35-56,75 руб. Для пары евро/рубль наиболее вероятная область торгов до конца сессии находится в границах 69-69,85 руб.