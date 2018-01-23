Прогноз итогов заседания ЕЦБ: в центре внимания - Марио Драги и евро

Скорее всего, денежно-кредитная политика ЕЦБ останется прежней (ставка по депозитам сохранится на уровне -0,4%), так что участники рынка сосредоточатся на комментариях президента ЕЦБ Марио Драги (его пресс-конференция начнется в 16:30).

На рынке широко распространено мнение, что в 2018 году не стоит ждать сюрпризов от экономики США или от ФРС, так что источником оптимизма может оказаться еврозона, где усиливается импульс к росту и ослабевают политические риски.

На первый взгляд, политика ЕЦБ на большую часть года уже распланирована. Во-первых, ЕЦБ обязался проводить политику количественного смягчения в объеме 30 млрд. евро в месяц как минимум до конца сентября. Во-вторых, ЕЦБ объявил, что сохранит процентные ставки на текущих уровнях в течение "продолжительного периода времени" и еще долгое время после сворачивания количественного смягчения.

Однако риторика ЕЦБ, касающаяся перспектив денежно-кредитной политики, должна меняться в течение года, и это может быть источником напряжения на рынке. Судя по протоколу последнего, декабрьского, заседания ЕЦБ, большинство членов совета управляющих полагают, что способы коммуникации и прогнозы регулятора должны измениться, и это может произойти уже в текущем году.

С учетом этого инвесторы будут особенно внимательно следить за тем, что именно Марио Драги скажет на пресс-конференции. В октябре глава ЕЦБ отметил, что в планы регулятора не входит резкое прекращение действия программы количественного смягчения в конце сентября 2018 года. Мы также считаем, что более реалистично ожидать ее постепенного сворачивания к концу 2018 года или в 1К19, при этом в первый раз ставка будет повышена, скорее всего, в середине 2019 года.

Еще один момент, заслуживающий внимания, - хорошая динамика евро. С начала года единая европейская валюта укрепилась относительно доллара на 2%. Пара EUR/USD уверенно преодолела значимый уровень 1,20. Учитывая вероятность рефляции в еврозоне и наличие большого профицита счета текущих операций, ЕЦБ, вероятно, допустит укрепление евро. Однако, скорее всего, европейский регулятор пожелает держать этот процесс под контролем, чтобы обеспечить постепенный темп укрепления евро и не мешать инфляции вернуться к уровню 2%.

Таким образом, не исключено, что Марио Драги, высказываясь о перспективах денежно-кредитной политики, постарается путем вербальных интервенций способствовать некоторому ослаблению евро. Если доллар при этом будет демонстрировать вялую динамику, то мы бы рассматривали ослабление пары EUR/USD до 1,2150 как привлекательную возможность для покупок. Если же Марио Драги не примет никаких мер для ограничения роста евро, то пара EUR/USD в ближайшем будущем может сдвинуться к отметке 1,25.