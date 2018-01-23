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Мировые рынки погрязли в позитиве


Рынки
Василий Олейник
Василий Олейник
эксперт ИХ "Финам"
 
Несмотря на позитив от Банка Японии и слухи о налоговой реформе в Китае, индекс промышленных металлов сегодня погрузился на отрицательную территорию, а цены на медь упали почти на 3% и уже торгуются в минусе с начала текущего года.

Драгоценные металлы сегодня показывают нейтральную динамику, цена тройской унции золота консолидируется вблизи 1337 долларов.

Цены на нефть сегодня торгуются вблизи закрытия вчерашнего дня. Котировки нефти марки Brent пока консолидируются в районе 69.3 доллара за баррель. Фундаментальных причин для роста выше 70$ пока нет.

На глобальном валютном рынке в последние дни ситуация вообще не меняется, лишь продолжает лихорадить рынок криптовалют. Ключевая валютная пара евро/доллар продолжает удерживать позиции чуть выше 1.22, а российский рубль в паре с долларом торгуется вблизи отметки 56.6. На российском долговом рынке пока всё спокойно, но не стоит забывать о новых санкциях, которые должны обнародовать уже 29 января.

В фокусе внимания за океаном – сезон корпоративных отчётов. Пока большая часть отчётов традиционно выходит очень сильными, но всё это уже давно заложено в цены. Более того, из 27 компаний, входящих в S&P 500, отчитавшихся на прошлой неделе, ни у одной не были понижены прогнозы по EPS на первый квартал 2018 года. В общем, куда ни глянь, отовсюду один позитив, но именно в такие моменты и прилетают “чёрные лебеди”.

Техническая картина по индексу Мосбиржи пока выглядит нейтрально, но для инвесторов плохой знак – что вчерашний растущий импульс сегодня не получил продолжения. Сейчас стоит следить за ближайшим уровнем поддержки на отметке 1270 пунктов. Уверенное закрытие дня ниже неё откроет дорогу для более глубокой коррекции.

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