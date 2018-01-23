Мировые рынки погрязли в позитиве

Драгоценные металлы сегодня показывают нейтральную динамику, цена тройской унции золота консолидируется вблизи 1337 долларов.

Цены на нефть сегодня торгуются вблизи закрытия вчерашнего дня. Котировки нефти марки Brent пока консолидируются в районе 69.3 доллара за баррель. Фундаментальных причин для роста выше 70$ пока нет.

На глобальном валютном рынке в последние дни ситуация вообще не меняется, лишь продолжает лихорадить рынок криптовалют. Ключевая валютная пара евро/доллар продолжает удерживать позиции чуть выше 1.22, а российский рубль в паре с долларом торгуется вблизи отметки 56.6. На российском долговом рынке пока всё спокойно, но не стоит забывать о новых санкциях, которые должны обнародовать уже 29 января.

В фокусе внимания за океаном – сезон корпоративных отчётов. Пока большая часть отчётов традиционно выходит очень сильными, но всё это уже давно заложено в цены. Более того, из 27 компаний, входящих в S&P 500, отчитавшихся на прошлой неделе, ни у одной не были понижены прогнозы по EPS на первый квартал 2018 года. В общем, куда ни глянь, отовсюду один позитив, но именно в такие моменты и прилетают “чёрные лебеди”.

Техническая картина по индексу Мосбиржи пока выглядит нейтрально, но для инвесторов плохой знак – что вчерашний растущий импульс сегодня не получил продолжения. Сейчас стоит следить за ближайшим уровнем поддержки на отметке 1270 пунктов. Уверенное закрытие дня ниже неё откроет дорогу для более глубокой коррекции.