Российский рынок уже не обращает внимание на американский позитив

В принципе, перегретый с начала года график давно уже говорит о возможной коррекции, тем более, что рост этот особых поводов под собой не имел. В лидерах снижения к середине дня оказались преимущественно лидеры предыдущего дня: «ФСК ЕЭС» (-3,27%), «Интер РАО» (-2,32%), «Мосэнерго» (-1,97%), «ЭНЕЛ Россия» (-1,65%). Кроме того, с самого утра снижались промышленные металлы, что спровоцировало коррекцию в бумагах металлургов: «Северсталь» (-3,07%), ГМК «Норникель» (-2,87%), НЛМК (-2,37%), ММК (-1,73%), Polymetal (-1,71%). Кроме того, стоит помнить, что в феврале можно ожидать существенного падения спроса на сталь в Азии из-за китайского нового года. Бумаги «Дикси» (+2,14%) дорожали на сообщении, что компания намерена выкупить 20% своих акций у Prosperity Capital Management по 340 рублей за штуку. Сделка состоится в течение I полугодия в несколько этапов.

Бумаги «Системы» подрастали на 1,28% на новостях, что главный акционер В. Евтушенков отказался от дивидендов в пользу погашения обязательств компании. Стоит также обратить внимание на готовящийся выпуск облигаций АФК «Система», доходность по которым может быть выше 10%. В целом рынок способен продолжить снижение, откатившись от максимумов на 4-5%. Пока торги проходят на средних объёмах, а признаком завершения коррекции станет их рост с замедлением движения вниз.

Рубль торговался без существенной волатильности. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 3915 рублей. Отечественная валюта демонстрирует низкую волатильность вместе с нефтью. К тому же сам доллар на глобальном рынке не торопится восстанавливать потери предыдущих дней. На текущей неделе рубль может попытаться укрепиться, воспользовавшись повышенным спросом налогового периода.

На форуме в Давосе звучат весьма угрожающие заявления представителей нефтяной отрасли. В частности, глава Crescent Petroleum’s Маджид Джафар полагает, что недоинвестирование отрасли в последние годы способно привести к дефициту на рынке в среднесрочной перспективе. Также отмечается, что глобальный спрос удивил своим устойчивым ростом. Активный рост мирового ВВП также создаёт риски инфляционного всплеска, что стимулирует инвестиции в сырьевые товары. Между тем, Боб Дадли, возглавляющий BP PLC, отмечает, что в его компании не рассчитывают на цены выше $70 за баррель. Однако всё это разговоры о достаточно далёком будущем. В оперативном плане на рынке вновь ждут статистику по запасам в США. Согласно опросу S&P Global Platts, коммерческие запасы нефти могли сократиться на 1,6 млн бар. Банк Barclays вслед за коллегами изменил прогноз по цене на нефть, повысив ожидаемую стоимость Brent до $60 в текущем году по сравнению с $55 в предыдущей оценке.

После рекордного дня накануне американский рынок рискует упасть на старте торгов. В принципе, отчёты P&G, Verizon и J.P. Morgan, Johnson and Johnson были достаточно сильными, но рынок уже давно перегрет. Фьючерс на Dow Jones поднимался на 0,15%, а вот фьючерс на S&P 500 торговался в слабом минусе. Российский рынок уже не обращает внимание на американский позитив, так как оказался слишком перегретым на фоне возможных рисков коррекции в нефти или очередных сюрпризов от США в виде новых экономических ограничений.