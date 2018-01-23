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Российский рынок уже не обращает внимание на американский позитив


Рынки
Андрей Кочетков
Андрей Кочетков
аналитик компании "Открытие Брокер"
 
После достижения очередного исторического максимума на отметке 2315,77 пунктов, индекс МосБиржи начал активно снижаться.

В принципе, перегретый с начала года график давно уже говорит о возможной коррекции, тем более, что рост этот особых поводов под собой не имел. В лидерах снижения к середине дня оказались преимущественно лидеры предыдущего дня: «ФСК ЕЭС» (-3,27%), «Интер РАО» (-2,32%), «Мосэнерго» (-1,97%), «ЭНЕЛ Россия» (-1,65%). Кроме того, с самого утра снижались промышленные металлы, что спровоцировало коррекцию в бумагах металлургов: «Северсталь» (-3,07%), ГМК «Норникель» (-2,87%), НЛМК (-2,37%), ММК (-1,73%), Polymetal (-1,71%). Кроме того, стоит помнить, что в феврале можно ожидать существенного падения спроса на сталь в Азии из-за китайского нового года. Бумаги «Дикси» (+2,14%) дорожали на сообщении, что компания намерена выкупить 20% своих акций у Prosperity Capital Management по 340 рублей за штуку. Сделка состоится в течение I полугодия в несколько этапов.

Бумаги «Системы» подрастали на 1,28% на новостях, что главный акционер В. Евтушенков отказался от дивидендов в пользу погашения обязательств компании. Стоит также обратить внимание на готовящийся выпуск облигаций АФК «Система», доходность по которым может быть выше 10%. В целом рынок способен продолжить снижение, откатившись от максимумов на 4-5%. Пока торги проходят на средних объёмах, а признаком завершения коррекции станет их рост с замедлением движения вниз.                          

Рубль торговался без существенной волатильности. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 3915 рублей. Отечественная валюта демонстрирует низкую волатильность вместе с нефтью. К тому же сам доллар на глобальном рынке не торопится восстанавливать потери предыдущих дней. На текущей неделе рубль может попытаться укрепиться, воспользовавшись повышенным спросом налогового периода. 

На форуме в Давосе звучат весьма угрожающие заявления представителей нефтяной отрасли. В частности, глава Crescent Petroleum’s Маджид Джафар полагает, что недоинвестирование отрасли в последние годы способно привести к дефициту на рынке в среднесрочной перспективе. Также отмечается, что глобальный спрос удивил своим устойчивым ростом. Активный рост мирового ВВП также создаёт риски инфляционного всплеска, что стимулирует инвестиции в сырьевые товары. Между тем, Боб Дадли, возглавляющий BP PLC, отмечает, что в его компании не рассчитывают на цены выше $70 за баррель. Однако всё это разговоры о достаточно далёком будущем. В оперативном плане на рынке вновь ждут статистику по запасам в США. Согласно опросу S&P Global Platts, коммерческие запасы нефти могли сократиться на 1,6 млн бар. Банк Barclays вслед за коллегами изменил прогноз по цене на нефть, повысив ожидаемую стоимость Brent до $60 в текущем году по сравнению с $55 в предыдущей оценке. 

После рекордного дня накануне американский рынок рискует упасть на старте торгов. В принципе, отчёты P&G, Verizon и J.P. Morgan, Johnson and Johnson были достаточно сильными, но рынок уже давно перегрет. Фьючерс на Dow Jones поднимался на 0,15%, а вот фьючерс на S&P 500 торговался в слабом минусе. Российский рынок уже не обращает внимание на американский позитив, так как оказался слишком перегретым на фоне возможных рисков коррекции в нефти или очередных сюрпризов от США в виде новых экономических ограничений.

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