Макроэкономика: восстановление набирает обороты

В определенной степени этот пересмотр отражает изменения в налоговой политике США. Прогноз по росту ВВП США также был пересмотрен в большую сторону – с 2,3% до 2,7% на текущий год и с 1,9% до 2,5% – на 2019 г. Согласно прогнозу МВФ, к 2020 г. реализация налоговой реформы добавит к ВВП США дополнительные 1.2%. Однако главная мысль заключается в том, что восстановление глобальной экономики набирает все большие и большие обороты. Ожидаемые темпы роста развивающихся стран составляют 4,9% в этом году и 5,0% – в 2019 г. Прогноз по развивающимся азиатским странам (6,5% в 2018–2019 гг.) означает, что на них придется более половины глобального роста. Циклическое восстановление экономики, начавшееся в середине 2016 г., является самым масштабным и синхронным за период с 2010 г.

Между тем МВФ, как всегда, проявляет осторожность в своем оптимизме и напоминает о том, что наблюдаемый в настоящий момент экономический подъем является следствием сочетания многих факторов, которые по определению «не вечны». Как справедливо отмечает директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард, «ремонтировать крышу надо тогда, когда на улице светит солнце». Устранение препятствий для структурного роста, обеспечение его инклюзивности и создание надежных регуляторных механизмов защиты требует незамедлительных действий, иначе следующий спад начнется раньше, и потребует еще более значительных мер для его преодоления. МВФ отмечает, что сегодня правительства всех стран должны задать себе три вопроса. Во-первых, как повысить эффективность экономики и уровень производства в долгосрочной перспективе? Во-вторых, как обеспечить устойчивость и инклюзивность роста, одновременно снизив вероятность того, что наблюдаемый в настоящее время подъем завершится резким замедлением или даже новым кризисом (по словам Лагард, примерно в каждой пятой стране с развивающейся экономикой в 2017 г. уровень доходов на душу населения снизился)? И в-третьих, каковы гарантии, что страна обладает необходимыми инструментами для противостояния следующему спаду?

Согласно докладу МВФ, основной источник ускорения роста ВВП до сих пор находился в Европе и Азии, при этом США, Канада и некоторые крупные развивающиеся страны, в частности Бразилия и Россия, также демонстрировали хорошие показатели.

Предполагается, что в краткосрочной перспективе эти тенденции в значительной степени сохранятся. Реализация налоговой реформы в США должна внести позитивный вклад в темпы экономического роста страны, однако со временем влияние этого фактора ослабнет. По мнению МВФ, снижение налогов приведет к увеличению дефицита текущего счета США и будет способствовать укреплению американской валюты (хотя, согласно экономической теории, рост дефицита должен вести к снижению валютного курса). Одновременно вследствие снижения налогов в ближайшие десять лет федеральный долг США вырастет на 1,5 трлн долл. В масштабах мировой экономики ужесточение финансовых условий может привести к переоценке финансовыми рынками рисков, связанных с рекордными уровнями долга в процентном отношении к ВВП, спровоцировав масштабную коррекцию цен на финансовые активы.

В докладе МВФ отмечается, что темпы роста международной торговли превышают темпы роста глобальных доходов, что в определенной степени обусловлено более высокими инвестициями. При этом цены на сырьевые товары также растут, что благоприятно отражается на странах – экспортерах сырья, однако ничего не говорится о том, могут ли значительно более высокие цены на нефть привести к стагфляции и в конечном итоге спровоцировать следующий экономический спад. Согласно ожиданиям МВФ, оборот международной торговли в натуральном выражении в 2018 г. вырастет на 4,6%, а в 2019 г. – на 4,4%. Очевидно, что ключевым риском остается усиление протекционизма; из последних новостей на этот счет следует отметить введение Соединенными Штатами ввозных пошлин на стиральные машины и солнечные батареи. Сегодня в Монреале возобновятся переговоры по Соглашению о североамериканской зоне свободной торговли (NAFTA), которые, как ожидается, продлятся до 29 января. Основной риск заключается в том, что США могут выйти из соглашения. Выступление президента США Дональда Трампа в Давосе в пятницу будет представлять интерес с точки зрения дальнейшего направления торговой политики США, существенно расходящейся с глобалистским подходом Китая.

Нельзя с уверенностью утверждать, что в среднесрочной перспективе наблюдаемый подъем в мировой экономике продолжится, поскольку после исчезновения разрыва выпуска в развитых экономиках темпы их роста неизбежно начнут снижаться. Рост развитых экономик в 2018 г. МВФ прогнозирует на уровне 2.3%, но его долгосрочный потенциал, по оценкам фонда, на треть ниже. В качестве наиболее очевидных сдерживающих факторов называются неблагоприятные демографические тренды и снижение производительности труда, для противодействия которым необходимы масштабные инвестиции в человеческий капитал и новые технологии. МВФ также обращает внимание на вероятность замедления в долгосрочной перспективе роста двух крупнейших экономик, на долю которых в обозримом будущем придется основной прирост глобального ВВП. В том числе Китай планирует сократить программу фискального стимулирования, реализуемую последние пару лет, и предпринять шаги по сдерживанию роста кредитования для снижения нагрузки на финансовую систему. Вследствие неизбежной ребалансировки и долговой разгрузки темпы роста экономики в будущем снизятся. Согласно сегодняшнему отчету Народного банка Китая, в 2017 г. объем кредитования в стране вырос на 12% г/г.

Между тем в опубликованном сегодня докладе о состоянии экономики Гонконга МВФ со ссылкой на исторические данные отмечает, что повышение ставки ФРС США обычно ведет к оттоку капитала из развивающихся экономик, поскольку ее рост подстегивает укрепление доллара и увеличение спреда относительно ключевых ставок других стран. По мнению МВФ, в случае Гонконга наибольшее значение имеют разница в темпах роста с экономикой США и сравнительная динамика цен на активы.

Динамика потоков капитала в экономике Гонконга определяется такими факторами, как роль страны как одного из мировых финансовых центров, высокий уровень ликвидности в глобальной финансовой системе и волатильность аппетита к риску. Ввиду небольшого размера собственной экономики и привязки валютного курса к доллару США Гонконг напрямую зависит от направления монетарной политики Соединенных Штатов. В настоящее время спред между 3-месячной ставкой Libor и ставкой Hibor находится на максимальном уровне за весь послекризисный период. Согласно расчетам МВФ, каждый процентный пункт укрепления гонконгского доллара по отношению к доллару США увеличивает темпы чистого притока капитала в экономику Гонконга примерно на 1.8 пп. Сегодня индекс Гонконгской фондовой биржи Hang Seng обновил исторический максимум. Власти Гонконга пока не отказываются от привязки национальной валюты к доллару США, но на каком-то этапе это неизбежно произойдет. Тем временем курс USD к китайскому юаню (6.40) близок к равновесному уровню в 6.32 (его минимальное значение в 6.03 было зафиксировано в 2014 г.).

Приостановка работы федерального правительства США не выбила рынки из колеи – напротив, индекс S&P 500 вчера обновил рекордный уровень. Судя по всему, инвесторы посчитали, что, как и предыдущие подобные эпизоды, нынешний шатдаун окажется непродолжительным, что подтвердило быстрое возобновление работы после достижения сделки между республиканцами и демократами. На этот раз вынужденный перерыв в работе федеральных ведомств продлился всего три дня, завершившись, как только обе палаты приняли резолюцию о временном финансировании федерального правительства до 8 февраля.

В свою очередь Банк Японии на сегодняшнем заседании, как и ожидалось, оставил без изменений основные параметры монетарной политики. По оценкам регулятора, в текущем финансовом году темпы роста экономики будут находиться на одном уровне с инфляцией: 1.4%. На определенном этапе в условиях повышательного давления на доходности облигаций других стран проводимая Банком Японии политика таргетирования нулевой доходности 10-летних гособлигаций утратит актуальность. В четверг завершаются заседания по монетарной политике ЕЦБ и Банка Англии, которые, как ожидается, на данном этапе также не станут менять процентные ставки. Основное внимание рынков будет сосредоточено на сигналах, указывающих на дальнейшее направление политики двух центробанков.