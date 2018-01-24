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Дилемма индекса Мосбиржи - максимумы, объемы, прогнозы


Рынки
Анна Бодрова
Анна Бодрова
старший аналитик компании "Альпари"
 
На российском рынке акций видны первые робкие попытки развернуть восходящий тренд.

Индекс МосБиржи накануне обновил рекордный пик на уровне 2315,77 пунктов и отступил ниже, под отметку 2300 пунктов. Последние четыре дня внутридневные объемы торгов растут и находятся выше средних значений за день. Рынок к чему-то готовится: или углубить коррекцию, или рвануть выше после непродолжительной паузы. 

Если посмотреть на динамику вчерашних торгов по индексу МосБиржи, видно, что дневные продажи к завершению сессии серьезно скорректированы - участники торгов активно выкупили продажи, несмотря на ярко выраженную тенденцию к локальному снижению. На дневном графике отчетливо видна как перекупленность рынка (растущий канал длится 12 сессий из 16 проведенных), так и достижение целевой области в границах 2300-2320 пунктов. 

Эти два момента могли бы стать неплохой основой для разворота и как минимум консолидации чуть ниже. Технические сигналы тоже дают повод «медведям» начать двигаться. Однако внешний фон в пользу покупателей, которые вполне могут уже в первый час сессии вернуть индекс МосБиржи выше 2305 пунктов. Ситуация перед стартом торгов в среду спокойная, что позволит рублевому индикатору провести день в диапазоне 2290-2310 пунктов. 

Фактически, ожидание на предстоящую сессию – движение в боковом тренде, и в перспективе пары дней на площадку могут вернуться активные покупатели, которым по силам поднять индекс МосБиржи в область 2350 пунктов. 

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