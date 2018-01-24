Дилемма индекса Мосбиржи - максимумы, объемы, прогнозы

Индекс МосБиржи накануне обновил рекордный пик на уровне 2315,77 пунктов и отступил ниже, под отметку 2300 пунктов. Последние четыре дня внутридневные объемы торгов растут и находятся выше средних значений за день. Рынок к чему-то готовится: или углубить коррекцию, или рвануть выше после непродолжительной паузы.

Если посмотреть на динамику вчерашних торгов по индексу МосБиржи, видно, что дневные продажи к завершению сессии серьезно скорректированы - участники торгов активно выкупили продажи, несмотря на ярко выраженную тенденцию к локальному снижению. На дневном графике отчетливо видна как перекупленность рынка (растущий канал длится 12 сессий из 16 проведенных), так и достижение целевой области в границах 2300-2320 пунктов.

Эти два момента могли бы стать неплохой основой для разворота и как минимум консолидации чуть ниже. Технические сигналы тоже дают повод «медведям» начать двигаться. Однако внешний фон в пользу покупателей, которые вполне могут уже в первый час сессии вернуть индекс МосБиржи выше 2305 пунктов. Ситуация перед стартом торгов в среду спокойная, что позволит рублевому индикатору провести день в диапазоне 2290-2310 пунктов.

Фактически, ожидание на предстоящую сессию – движение в боковом тренде, и в перспективе пары дней на площадку могут вернуться активные покупатели, которым по силам поднять индекс МосБиржи в область 2350 пунктов.