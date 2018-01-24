Индекс ММВБ на дневном графике находится в зоне «перекупленности», цены на нефть не закрепились выше отметки 70 долларов (Brent). Есть эйфория на фондовом рынке, но есть также медвежьи сигналы на графике акций отдельных эмитентов, к примеру, «Норильского Никеля» и есть также слабые экономические данные по промпроизводству. А кто-то уже успел отрапортовать о пробитии отметки 2300 на индексе ММВБ и поспешил. Рапортовать надо после закрытия торгов. Если судить по теханализу, то акции Норильского Никеля снизятся до 10600-10750, далее возможны варианты…

Во вторник фондовый рынок США в основном продемонстрировал повышение. Росту индексов S&P 500 и Nasdaq Composite поспособствовал выход хороших финрезультатов Netflix. На динамике Dow Jones Industrial Average, однако, заметно сказалось падение акций Johnson & Johnson и Procter & Gamble.

Акции Netflix завершили торги ростом на 9,98% по сравнению с уровнем закрытия предыдущего дня, на отметке $250,29, чему поспособствовал выход отчета этой компании в понедельник после закрытия торгов, где показатели по числу подписчиков за четвертый квартал превзошли ожидания. Рыночная капитализация Netflix превысила $100 млрд. Другие акции крупнейших компаний сектора информационных технологий (так наз. «группы FAANG») – Facebook, Apple, Amazon и Alphabet (родитель Google) – тоже завершили торги повышением.

«В этом экономическом цикле еще не было такого момента, как сейчас, когда фондовый рынок показывает сильную динамику, экономика всех стран мира в хорошем состоянии, а серьезных признаков существенного роста инфляции или повышения процентных ставок, которые могли бы быть способны повлиять на котировки акций, пока не наблюдается», – сказал главный инвестиционный стратег в The Leuthold Group Джим Полсен. Однако Полсен также отметил, что, по мере продолжения ралли, будут накапливаться проблемы, которые могут вызвать откат. «Если это произойдет, то коррекция может оказаться достаточно сильной», – сказал Полсен. По индексу S&P 500 уже рекордные 396 торговых дней не было 5%-ной коррекции, согласно данным LPLFinancial. Из прошедших 468 торговых дней 467 раз S&P 500 закрывался в пределах 5% от рекордных максимумов.

Рост прибыли компаний из индекса S&P 500 в четвертом квартале ожидается на уровне 12,4%, по данным Thomson Reuters (на момент начала торгового дня в США во вторник). Среди 68 компаний из S&P 500, которые уже отчитались, у 76,5% показатели превысили ожидания. Dow Jones Industrial Average упал на 0,01% до 26210,81, S&P 500 прибавил 0,22% до 2839,13, а Nasdaq Composite вырос на 0,71% до 7460,29.Акции Johnson & Johnson упали на 4,26% до $141,83. Компания сообщила в финансовом отчете о связанных с налоговой реформой расходах в $13,6 млрд. Также падение акций было вызвано судебным решением по важному патенту на лекарственный препарат Remicade. Падением также отметились акции Procter&Gamble, потеряв в цене 3,09% и завершив торги на отметке $89,05. Инвесторы обратили пристальное внимание на снижение маржинальной выручки компании.

В понедельник Дональд Трамп одобрил введение высоких ввозных пошлин на стиральные машины и солнечные панели, что вызвало критику со стороны Китая, Южной Кореи и Европы. Это повлекло опасения касательно гипотетических ответных мер.

Вслед за ростом фондового рынка, аналитики повышают прогнозы. Во вторник стратеги по фондовому рынку Bank of America Merrill Lynch (BAML) повысили целевой уровень по S&P 500, по причине снижения налогов. Ранее также свои прогнозы по индексу повысили Credit Suisse и Citi. Теперь в BAML ожидают, что S&P -500 к концу года дойдет до 3000. Прогноз повышен с прежних 2800. Во вторник S&P 500 завершил торги на отметке 2839.