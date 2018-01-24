Рубль: "быки" присматриваются к новому уровню

Курс американского доллара понизился на 0,26%, до 56,35 руб., курс евро повысился на 0,09%, до 69,29 руб.

Всплеск волатильности на внутреннем рынке наблюдался в первые три часа. Сначала курс доллара упал до 56,31 руб., затем восстановился до 56,59 руб. Курс евро опускался до 68,04 руб., но к американской сессии вышел в плюс, поднявшись до 69,42 руб.

К закрытию дня рубль подорожал к доллару США до значения 59,34 руб. за «американца», оставаясь торговаться внутри восьмидневного диапазона 56,20 – 56,80 руб. Доллар США попал под давление на фоне снижения доходности десятилетних летних облигаций. Эксперты с Wall Street считают, что его продажи вызвало решение администрации президента США Дональда Трампа ввести ввозную пошлину в размере 30% на ряд товаров из Китая.

Укрепление рубля было сдержанным в ответ на ослабление доллара и рост цен на нефть, поскольку в преддверии аукционов Минфина наметился рост доходности российских облигаций федерального займа (ОФЗ). В среду ведомство разместит на аукционах два выпуска ОФЗ на сумму 40 млрд руб.

В среду, 24 января, черное золото торгуется в минусе. Баррель нефти смеси Brent стоит $69,80 (-0,13%). Негативное влияние на нефтяной рынок оказал отчет Американского института нефти (API). Данные API показали неожиданный рост запасов сырой нефти в США. Вечером аналогичный отчет опубликует Минэнерго США.

Полагаю, что в среду курс рубля при достаточном количестве поддерживающих его факторов, сохранит боковое движение с долларом в диапазоне 56,20 – 56,80 руб. за «американца», с евро – в границах 68,85 – 69,55 руб. за евро.