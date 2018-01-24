Проход котировками Brent отметки $70,25 может дать импульс к росту до $71,50-72

Подогреваемые оптимизмом насчет состояния мировой экономики акции развивающихся рынков достигли самого высокого уровня за последние десять лет, индекс MSCI Emerging Markets продемонстрировал рост восьмой день подряд.

Своих заокеанских коллег поддержали и европейские биржевые площадки, где Stoxx Europe 600 завершил торги на максимуме за 2 года, а немецкий индекс DAX обновил исторический максимум, закрывшись на отметке 13559,6 пункта.

Нефтяные котировки по итогам прошедших торгов прибавили 0,95%, закрывшись на отметке $69,90 и поддержав общую эйфорию, царящую на мировых фондовых рынках. Однако вышедшие по окончании торгов данные от API, которые показали вопреки ожиданиям экспертов рост запасов сырой нефти в США на 4,75 миллионов баррелей, являющийся максимальным значением за последние пять месяцев, могут на время остудить пыл быков. Тем не менее стоит отметь, что информация от института нефти США часто расходится с официальной статистикой, поэтому игроки сегодня будут ждать цифр от американского Минэнерго, которые будут опубликованы в 18.30 мск.

В текущей ситуации локальной поддержкой Brent выступает отметка $69,50, сопротивление расположено на $70,25, проход которого может дать импульс к росту в район $71,50-$72.

Индекс МосБиржи на прошедших торгах закрылся на отметке 2298,95 п., снизившись на 0,41%. В текущей ситуации локальная поддержка по-прежнему расположена на отметке 2280 п. Ближайшее сопротивление-2315 п., закрепление над которым даст шансы индикатору на продолжение роста к уровню 2350 пунктов.

Поддержкой во фьючерсе на индекс РТС на данном этапе все так же выступает 128000 п. Основное сопротивление расположено на уровне 129900п.

Рубль по итогам торговой сессии закрылся на отметке 56,35, прибавив в весе 0,25% по отношению к доллару США на фоне роста нефтяных котировок и снижения американской валюты на глобальном рынке. Однако неопределенность по поводу санкций и интервенции Минфина не дают рублю продолжать укрепление.