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Не исключено сокращение активности покупателей в преддверии объявления санкций к РФ


Рынки
Антон Старцев
Антон Старцев
ведущий аналитик ИФ "Олма"
 
Во вторник российские фондовые индексы закрылись в некотором минусе, но восходящий тренд по индексу РТС (как показывают технические индикаторы) сохранился.

На фоне укрепления рубля лучше рынка выглядели акции компаний, ориентированных преимущественно на внутренний спрос. Так, в заметном плюсе закрылись МТС (MTSS, +2.1%), Магнит (MGNT, +1.3%), Московская биржа (MOEX, +1.2%). Тем временем экспортеры, напротив, испытали снижение капитализации. Акции Северстали (CHMF) подешевели на 3.3%, Норникеля (GMKN) – на 2.5%, НЛМК (NLMK) – на 2.2%.

Во втором эшелоне наблюдалось повышение по отдельным бумагам. Так, обыкновенные акции Ставропольэнергосбыта (STSB) подорожали на 6.1%, Трансконтейнера (TRCN) – на 5.6%, ДВМП (FESH) – на 4.8%.

Фондовые индексы США закрылись в среднем в плюсе, фьючерсы на индексы США торгуются немного выше уровней закрытия, зафиксированных во вторник. Европейские индексы закрылись в среднем в небольшом плюсе, по азиатским индексам отмечены разнонаправленные изменения.

В краткосрочной перспективе наиболее вероятным сценарием выглядит сценарий некоторой коррекции-консолидации по индексу РТС, необходимой, с позиций технического анализа, для снятия «перекупленности». В ближайшие дни не исключено сокращение активности покупателей на рынке по мере приближения предельного срока объявления администрацией президента США расширенного санкционного списка в отношении РФ (29.01).

Тем временем на мировом валютном рынке курс доллара остается под давлением - трейдеры рассматривают ослабление национальной валюты как неизбежное следствие необходимости покрытия «выпадающих» доходов бюджета в результате налоговой реформы Д. Трампа. На внутреннем рынке в начале торгов возможно сохранение тенденции к снижению по паре доллар-рубль в соответствии с глобальной динамикой курса доллара.

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