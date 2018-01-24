Рубль вновь попробует укрепиться

Поводом к продажам в наших акциях может послужить динамика рынка энергоносителей, где нефть марки Brent, на фоне данных по запасам углеводородов Штатах, отступила в район 69,8 доллара за баррель. Отметим, что по данным API, запасы нефти в США неожиданно выросли на 4,8 млн баррелей, при том, что рынок ожидает снижения запасов на 2,5 млн баррелей. Также подросли запасы бензина на 4,1 млн баррелей, а вот запасы дистиллятов снизились на 1,2 млн баррелей. При этом ситуация на внешних фондовых площадках нейтральна для наших акций. Так, по итогам торгов за океаном индекс Dow Jones не изменился, а индекс S&P500 подтянулся на 0,2%, что соответствует уровням нашего вчерашнего закрытия.

Сегодня с утра фьючерсы на основные американские индексы консолидируются у уровней закрытия вторника. На торгах в Азии в очередной раз наблюдается разнонаправленное движение: японский Nikkei225, на фоне слабых данных по торговому балансу, падает на 0,7%, китайский Shanghai Composite растет на 0,2%.

В сложившихся обстоятельствах мы ожидаем попыток «медведей» продолжить коррекционное снижение, в результате чего индекс МосБиржи может уже в начале торгов отступить в район 2290 пунктов. Однако с открытия Европы, где возможен рост основных индексов в первые часы, наш рынок может предпринять попытку восстановления. При этом в середине дня важным фактором для динамики, как внешних площадок, так и российских активов, станет блок данных по деловой активности в промышленности и сфере услуг Франции, Германии и еврозоны, который существенно повлияет на настроения игроков.

Во второй половине торгов внимание инвесторов переключится на новости из США, где продолжается сезон отчетности, которая влияет как на динамику отдельных бумаг, так и на отношение инвесторов к целым секторам. Плюс к этому сегодня будут опубликованы данные по продажам домов на вторичном рынке. Важным фактором для рынка энергоносителей станет публикация статистики по запасам от Минэнерго США, которая выйдет в 18.30 мск. В случае если она подтвердит рост запасов нефти, продемонстрированный данными API, это может привести к дальнейшему снижению в «черном золоте», что окажет негативное влияние на наш рынок в последние минуты торгов.

На валютной секции Московской биржи, несмотря на некоторую коррекцию на рынке энергоносителей, мы не исключаем попыток дальнейшего укрепления рубля по отношению к основным мировым валютам. Так, давление на доллар и евро будет оказывать приближение пика налоговых выплат, который приходится на 25 января. В этой связи можно ожидать повышенного предложения валюты со стороны экспортеров. Это позволит «медведям» в американской валюте сохранить инициативу и уже в первой половине торгов сделать еще один шаг к ближайшей поддержке, расположенной на уровне 56 рублей. Во второй половине дня возможен переход в консолидацию у достигнутых уровней на фоне ожидания данных по запасам углеводородов в США. При этом реакция цен на нефть на статистику от Минэнерго может определить динамику рубля по отношению к основным мировым валютам в рамках вечерней сессии.