Рубль: крепче благодаря экспорту и росту нефти

В течение дня USDRUB вернулся к отметке 56,6 на фоне ухудшения глобального аппетита к риску, вызванного опасениями по поводу протекционистской политики США. Однако к закрытию рубль восстановился, завершив сессию вблизи внутридневного максимума на отметке 56,40 (+0,2%). Этому способствовал рост нефтяных котировок, опять превысивших 70 долл./барр. (+1,7%). Импульс росту цен на нефть придали публикация доклада МВФ, повысившего прогноз роста мировой экономики, а также новые признаки готовности производителей нефти продлить действие соглашения об ограничении добычи.

На данный момент рубль торгуется на самом высоком уровне с мая 2017 г., и вероятно, что в ближайшие дни его укрепление продолжится, особенно если ситуация с глобальным аппетитом к риску будет этому благоприятствовать.

Валюты других развивающихся стран завершили вчерашнюю сессию практически без изменений, за исключением бразильского реала, потерявшего 1,1% в ожидании решения суда по обвинениям против экс-президента страны Лулы да Силвы. Последний, к слову, возглавляет рейтинг популярности среди кандидатов на президентский пост на предстоящих в этом году выборах.