Рынок акций РФ и рубль немного снизятся под давлением цены нефти

Разнонаправленный ход торгов в Азии и утренняя коррекция нефтяных цен задают умеренно-негативный внешний фон перед открытием российского фондового рынка, который может в начале торгов продолжить коррекцию, отмечает Вадим Иосуб из "Альпари".

Вероятный дневной коридор по индексу Мосбиржи находится в пределах значений 2275-2320 пунктов, по индексу РТС - 1270-1295, прогнозирует он.

В текущей ситуации локальная поддержка по-прежнему расположена на отметке 2280 пунктов, ближайшее сопротивление - 2315 пунктов, закрепление над которым даст шансы индикатору на продолжение роста к уровню 2350 пунктов, считает Сергей Дроздов из "Финама".

"На рубль продолжали давить покупки Минфина и общая коррекция валют развивающихся рынков. В то же время, на его стороне оставались высокие цены на нефть и период налоговых выплат. Утренняя корректировка нефтяных цен, вызванная ростом запасов в США, может оказать некоторое давление на рубль в начале сегодняшних торгов, причем у евро больше шансов на рост из-за его продолжающегося укрепления на мировом рынке", - говорит Иосуб.

Ожидаемый дневной диапазон для доллара США - 55,8-56,9 рубля, для европейской валюты - 68,6-70 рублей, считает он.

Впрочем, Андрей Кочетков из "Открытие Брокер" полагает, что низкая волатильность в нефти обеспечивает низкую волатильность в паре доллар-рубль. Кроме того, рубль поддерживает налоговый период, добавляет он.

ВНЕШНИЕ ФАКТОРЫ

Фондовые индексы США завершили вторник преимущественно ростом на фоне сильных отчетностей ряда крупных американских компаний, NASDAQ и S&P 500 достигли рекордов. Основные биржевые индексы Европы завершили торги вторника преимущественно в плюсе на сильной статистике, корпоративных отчетностях и новостях из США; немецкий индекс DAX обновил исторический рекорд.

Фьючерсы на американские индексы торгуются разнонаправленно: фьючерс на индекс DJIA поднимается на 0,06%, высокотехнологичный NASDAQ - на 0,01%, на индекс широкого рынка S&P 500 снижается на 0,02%. Азиатские биржи преимущественно растут: гонконгский Hang Seng Index растет на 0,05%, шанхайский SSE Composite - на 0,35%, австралийский S&P/ASX 200 вырос на 0,29%, японский фондовый индекс Nikkei 225 снизился на 0,76%.

Стоимость нефти на утренних торгах колебалась в районе 69,92 доллара за баррель по марке Brent (минус 0,06% к предыдущим торгам).

Курс евро торговался на уровне 1,2319 доллара против 1,2294 доллара на закрытие предыдущих торгов.

ИТОГИ ПРЕДЫДУЩИХ ТОРГОВ НА РЫНКЕ РФ

Российский рынок акций к закрытию вторника скорректировался вниз по индексам после обновления ими утром исторического (по Мосбирже) и 3,5-летнего максимума (по РТС).

Курс доллара расчетами "завтра" по итогам валютных торгов четверга понизился на 15 копеек, до 56,35 рубля, евро вырос на 6 копеек, до 69,29 рубля, следует из данных Московской биржи.