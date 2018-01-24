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На благоприятном внешнем фоне рынок акций РФ будет расти


Рынки
#Кирилл Яковенко
Кирилл Яковенко
аналитик "Алор брокер"
 
Сегодня утром цены на нефть Brent стабилизировались вблизи отметки 69,9 доллара за баррель. Инвесторы ожидают выхода данных по запасам сырья в США в 18.30 мск.

Дальнейшая восходящая динамика цен будет зависеть от этой информации, возможно, вечером стоимость «черного золота» пробьет психологически значимый уровень 70 долларов.

Америка продолжает радовать инвесторов, во вторник индексы S&P 500 и Nasdaq выросли на 0,2-0,7% и обновили исторические максимумы на фоне хорошей корпоративной отчетности. Это стало возможным благодаря таким акциям как бумаги Netflix, которые вчера подорожали на 10%. На дальнейшую динамику торгов могут повлиять данные по продажам на вторичном рынке жилья в США, которые будут опубликованы сегодня в 18.00 мск.

Европейские фондовые рынки тоже в целом растут, немецкий индекс DAX прибавил 0,7%, достигнув рекордного уровня на фоне сильных данных по ожиданиям в отношении экономики Германии.

Российский рынок акций сегодня может попытаться вырасти на благоприятном внешнем фоне, однако рост будет ограничен из-за приостановки роста цен на нефть. Мы ожидаем, что индекс РТС вырастет в пределах 0,5%. Курсы доллара и евро упадут до 57,8 и 69,1 руб. соответственно. Индекс доллара США продолжил снижение, в среду утром он теряет 0,22%.

Из акций к покупкам можно рекомендовать бумаги Яндекса и Сургутнефтегаза (пр.), которые продолжают дорожать, а их цены пробивают локальные максимумы.

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