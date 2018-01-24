На благоприятном внешнем фоне рынок акций РФ будет расти

Дальнейшая восходящая динамика цен будет зависеть от этой информации, возможно, вечером стоимость «черного золота» пробьет психологически значимый уровень 70 долларов.

Америка продолжает радовать инвесторов, во вторник индексы S&P 500 и Nasdaq выросли на 0,2-0,7% и обновили исторические максимумы на фоне хорошей корпоративной отчетности. Это стало возможным благодаря таким акциям как бумаги Netflix, которые вчера подорожали на 10%. На дальнейшую динамику торгов могут повлиять данные по продажам на вторичном рынке жилья в США, которые будут опубликованы сегодня в 18.00 мск.

Европейские фондовые рынки тоже в целом растут, немецкий индекс DAX прибавил 0,7%, достигнув рекордного уровня на фоне сильных данных по ожиданиям в отношении экономики Германии.

Российский рынок акций сегодня может попытаться вырасти на благоприятном внешнем фоне, однако рост будет ограничен из-за приостановки роста цен на нефть. Мы ожидаем, что индекс РТС вырастет в пределах 0,5%. Курсы доллара и евро упадут до 57,8 и 69,1 руб. соответственно. Индекс доллара США продолжил снижение, в среду утром он теряет 0,22%.

Из акций к покупкам можно рекомендовать бумаги Яндекса и Сургутнефтегаза (пр.), которые продолжают дорожать, а их цены пробивают локальные максимумы.