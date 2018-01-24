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Рекомендуем продавать южноафриканский ранд против рубля


Рынки / Валюта
Силуэты
Аналитики Росбанка
 
Вчера российский рубль провел очередную спокойную сессию, немного укрепив позиции под влиянием приближающихся налоговых выплат (USDRUB 56.4, -0.2%).

Отсутствие скепсиса в отношении рубля в преддверии предстоящего пересмотра санкционных ограничений в совокупности с интенсивным ралли в южноафриканском ранде открывают, как нам кажется, перспективу для интересной торговой идеи: совместно со стратегами SG мы рекомендуем продавать ранд против рубля (ZARRUB 4.69, цель: 4.4399 стоп-лосс: 4.7904) на горизонте 1-2 месяцев.

Мы полагаем, что накопленное преимущество ранда будет утеряно в преддверии пересмотра суверенного рейтинга ЮАР агентством Moody’s 21 февраля по итогам публикации бюджета страны.

Напротив, рейтинг России может быть улучшен 23 февраля на фоне стабилизации бюджета. Таким образом, мы предлагаем защиту от нейтрально-негативного эффекта от санкций в отношении России за счет более весомого груза внутренних факторов в ЮАР, которое ко всему прочему может перевесить давление на рубль со стороны ежедневных интервенций Минфина.

Денежный рынок

Впервые с середины ноября предложение средств банками (3.38 трлн руб.) на недельном депозитном аукционе превысило лимит Банка России (2.5 трлн руб.), и впервые с сентября масштабы превышения вышли за пределы 800 млрд руб. Вследствие этого, ставка отсечения не дотянула до 7.75%, а средневзвешенная ставка размещения средств опустилась до 7.71%. 

Параллельно с этим, спрос на доразмещаемые КОБР серий 3 и 5 составил почти 100 млрд руб. Вполне вероятно, что банки уже достигли некоторого комфорта в отношении усреднения резервов (корсчета 2.28 трлн руб.), но разошлись в оценках предстоящего налогового периода. По нашим оценкам, отток средств может составить ок. 940 млрд руб., что способно занизить остатки на корсчетах до 1.6-1.7 трлн руб. в течение предстоящей недели. Для ставок денежного рынка это может стать легким неприятным сюрпризом, однако, возвращение индикативных котировок (Ruonia o/n 7.01%) к уровню ключевой ставки останется неспешным.


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