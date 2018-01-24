Промышленность РФ: высокая база прошлого года - основная причина слабой динамики

Объемы промышленного производства в России сократились на 1.5% г/г в декабре 2017 г., сообщил Росстат. Отрицательный рост наблюдается второй месяц подряд, в результате чего по итогам 4К17 показатель снизился на 1.7% г/г, ознаменовав первое квартальное сокращение с 4К15. За минувший год промышленное производство выросло на 1% г/г, что ниже уровня 2016 г. (+1.3% г/г) и нашей оценки (+1.3%).

Данные по отраслям показывают, что основным драйвером роста стала горнодобывающая промышленность (+2% г/г), тогда как обрабатывающая промышленность (+0.2% г/г) и коммунальные услуги (+0.1%) оказались среди отстающих. В 2017 г. наиболее динамичный рост был зафиксирован в добыче природного газа (+8.7% г/г), производстве мяса (+7.7%), сыра (+5.5%), сахара (+15.9%), текстильных изделий (+10.2%), легковых автомобилей (+21%) и грузовиков (+18.2%). В целом сильный положительный результат был отмечен в пищевой, текстильной и обувной, а также химической промышленности, в то время как в производстве строительных материалов ситуация была неоднозначной, а в выпуске электроники и машиностроении – от стагнирующей до рецессионной.

Высокая база прошлого года (в 4К16 рост промышленности составил 1.7% г/г) – основная причина слабой динамики г/г в 4К17 наряду с погодным фактором (гораздо более холодной осенью и зимой в 2016-17 гг.). По этим же причинам можно ожидать значительного замедления промышленного производства в 1П18, особенно во втором квартале. Роль базовых, погодных и календарных факторов была бы менее очевидна, если бы промышленность, как и экономика в целом, демонстрировала более устойчивый рост.

Мы прогнозируем рост промпроизводства в 2018 г. на 2.1% г/г и ВВП – на 1.8% г/г.