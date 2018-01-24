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Мнения аналитиков

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"Дикси": достигнуто соглашение о выкупе акций у Prosperity Capital


Рынки
Силуэты
Аналитики ФГ БКС
 
Соглашение дает возможность в будущем провести делистинг акций Дикси с Московской биржи, что вполне ожидаемо.

Дикси планирует выкупить 20% акций Prosperity в 1П18, сообщается в пресс-релизе компании. После серии выкупов 100%-ная «дочка» ритейлера «Дикси Юг» вместе с аффилированными лицами теперь контролирует более 75% капитала материнской Дикси Групп. В связи с пересечением порогового владения Дикси Юг намерено направить акционерам Дикси обязательное предложение о выкупе по цене RUB 340 рублей за акцию. Дикси Юг достигла соглашения с Prosperity Capital Management о выкупе более 20% акций в несколько этапов в течение 1П18.

Дикси уйдет с рынка акций, может провести новый листинг. Согласно российскому законодательству, Дикси может потратить на один раунд выкупа не более 10% от чистых активов, что составляет RUB 4.7 млрд (эквивалентно 13.8 млн акций, или 11% уставного капитала). Таким образом, Дикси Юг выделит около RUB 10.6 млрд на выкуп доли Prosperity, что фактически позволит провести делистинг с Московской биржи в соответствии с планами основного акционера. Дикси может попробовать вернуться на фондовый рынок позже, после корректировки розничной модели и улучшения финансовых показателей.

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