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Продажи X5 в IV квартале: хорошие результаты, однако ожидания по рентабельности снижены


Рынки
Силуэты
Аналитики ВТБ Капитал
 
В 4к17 продажи X5 Retail Group выросли на 23% г/г, при этом у формата Пятерочка рост продаж составил 26% г/г.

Динамика сопоставимых продаж в четвертом квартале не преподнесла никаких сюрпризов, за исключением того, что средний чек в Пятерочке немного снизился, причиной чего могли послужить высокая маркетинговая активность и продолжающаяся дезинфляция в продовольственном сегменте. За квартал компания открыла почти 800 новых магазинов, а за весь год – более 2 900 (больше, чем в 2016 г.). В течение квартала темпы роста продаж Пятерочки немного снизились с 25% г/г в октябре до 22,6% г/г в декабре, в основном из-за дезинфляции в продовольственном сегменте. В целом рост продаж по итогам 2017 г. достиг 25,5% г/г на фоне роста сопоставимых продаж на 5,4% г/г и расширения торговых площадей на 22% г/г.

Менее оптимистичный взгляд на рентабельность и снижение прогноза по темпам роста продаж. Мы несколько понизили наш прогноз по темпам роста продаж в текущем году, и теперь ожидаем, что в 2018 г. темпы роста продаж составят 20% (против прежнего прогноза 22%), а в 2018–2021 г. среднегодовые темпы роста продаж будут на уровне 15%. Мы придерживаемся осторожного взгляда на рентабельность в 4к17 и теперь ожидаем ее на уровне 7% (против свыше 7,5% прежде). Агрессивная маркетинговая компания была направлена на рост продаж, тогда как низкая продовольственная инфляция оказала давление на показатели рентабельности, и мы полагаем, что этот эффект сохранится и в 2018 г. Наш прогноз по рентабельности EBITDA на 2018 г. составляет 7,2% (против прежнего в 7.3%), а на остальной прогнозный период остается без изменений. 

Оценка DCF

Согласно нашей модели DCF (при долгосрочной рентабельности EBITDA в 7% и среднегодовых темпах роста продаж на уровне 15%), прогнозная цена акций компании на горизонте 12 мес. составляет 50 долл., ожидаемая полная доходность – 30%. Акция торгуется с коэффициентом EV/EBITDA на 2018 г. на уровне 7x, а по P/E – 14,4x, которые мы считаем достаточно привлекательными по сравнению с другими компаниями сектора. Мы также полагаем, что поддержку котировкам акций может оказать их возможное включение в индекс. 

 


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