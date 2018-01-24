В РФ могут ввести ограничения для анонимных электронных платежей: риски для Qiwi

Рассматривается инициатива запретить пополнение анонимных электронных кошельков без использования банковского счета. ЦБ и Росфинмониторинг также говорят о дополнительных ограничениях: ЦБ предлагает запретить снятие денежных средств с электронных кошельков и предоплаченных карт, а Росфинмониторинг настаивает на обязательной идентификации всех пользователей.

И хотя эти поправки могут обсуждаться и меняться до самого последнего момента, мы отмечаем, что для котировок акций Qiwi введение новых ограничений является риском. Однако стоит отметить, что во время регистрации Qiwi и так предлагает пользователям пройти идентификацию. Более того, в России уже существуют ограничения для анонимных электронных кошельков (разовый платеж с такого кошелька не может превышать 15 тыс. руб., а общая сумма за месяц не может быть более 40 тыс. руб.).