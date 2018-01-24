Отчеты Comcast, General Electric и Las Vegas Sands могут огорчить инвесторов

Заметную поддержку этим индексам оказала позитивная динамика акций Netflix. В то же время Dow-30 не смог продолжить рост, опустившись на символические 0,01%. Курс доллара понизился по отношению к евро с 1,2262 до 1,2291.

Texas Instruments Inc. (TXN) сообщила о снижение прибыли в 4-м квартале 2017 года до $344 млн ($0,44 на акцию) с $1,05 млрд ($1,02 на акцию) в том же периоде 2016-го. Между тем прибыль на скорректированной основе, исключающая издержки в резмере $0,75 на акцию в виде разового платежа во исполнение новых норм налогового законодательства, составила $1,09 на акцию, как и предполагал прогноз. Выручка за отчетный период повысилась с $3,41 млрд до $3,75 млрд при консенсусе $3,74 млрд.

Компания также выпустила прогноз прибыли на текущий квартал в диапазоне $1,01–1,17 на акцию с выручкой $3,49–3,79 млрд. При этом консенсус предусматривает результаты $1,06 на акцию и $3,63 млрд соответственно. Ожидаем, что после падения на постмаркете котировки Texas Instruments в ходе предстоящей сессии покажут нейтральную динамику, а в течение двух ближайших недель отыграют падение.

Сегодня отчитываются семь компаний с капитализацией свыше $60 млрд. Среди них выделим Novartis ADR (NVS), United Technologies (UTX), Abbott Labs (ABT) и General Dynamics (GD), которые представят свои квартальные результаты перед открытием основной торговой сессии. Рассчитываем, что отчетность окажется лучше ожиданий, и это станет драйвером роста фондовых индексов.

Вместе с тем Comcast (CMCSA), General Electric (GE) и Las Vegas Sands (LVS) не смогут порадовать инвесторов. Мы ожидаем, что их отчетность недотянет до общерыночного консенсуса: усиление конкуренции, внутренние проблемы бизнеса и внешние факторы не позволили нарастить этим корпорациям ни выручку, ни прибыль.

В 17:45 мск будет опубликован индекс деловой активности в промышленности за декабрь. Ожидаем показатель на уровне 54 пунктов, что соответствует среднерыночным прогнозам. В 18:00 выйдут данные по продажам вторичного жилья за декабрь. Прогнозируем их падение до 5,7 млн, которое будет вызвано новыми требованиями налогового законодательства. Согласно им граждане, выплачивающие ипотеку, больше не могут рассчитывать на списание части налогов. В 18:30 Энергетическое информационное агентство отчитается о падении запасов нефти на 5 млн баррелей, что вызовет положительную реакцию инвесторов. Многочисленные позитивные отчеты и в целом сильная макроэкономическая статистика создадут условия для роста S&P500.



