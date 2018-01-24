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Экономический рост РФ остается вялым


Рынки
Силуэты
Аналитики Sberbank Investment Research
 
Во второй половине вторника волну продаж валют развивающихся рынков вызвала фиксация прибыли, которую спровоцировали сообщения о введении торговых пошлин со стороны США.

Наиболее болезненно на это отреагировали валюты латиноамериканских стран: бразильский реал и аргентинский песо ослабели более чем на 1%.

На этом фоне рубль оставался сравнительно стабильным, получив поддержку со стороны экспортеров, которые обеспечили значительный объем предложения валюты. Вечером российская валюта сумела укрепиться на фоне ослабления доллара и преодоления ценой на нефть рубежа в $70/барр.

Как сообщил вчера Росстат, промышленное производство в декабре сократилось на 1,5% по сравнению с декабрем 2016 года, при этом в ноябре годовой спад составил 3,6%. Таким образом, в 4К17 показатель снизился на 1,7% относительно аналогичного периода предыдущего года. Это значит, что экономический рост остается вялым. Данный фактор может побудить ЦБ понизить ключевую ставку на заседании 9 февраля, особенно если годовая инфляция продолжит замедляться (сейчас она составляет 2,3%, что значительно ниже целевого уровня в 4%).

Сегодня доллар, скорее всего, продолжит слабеть. Цены на нефть стабилизировались чуть ниже $70/барр. Экспортерам предстоит продать большие объемы иностранной валюты для налоговых выплат. С учетом этого мы считаем, что у пары USD/RUB есть все шансы стабилизироваться вблизи 56,2.

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