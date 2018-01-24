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Производство в РФ к концу года "выбилось из сил"


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Аналитики Райффайзенбанка
 
По данным Росстата, промпроизводство за 2017 г. выросло лишь на 1% г./г. на фоне роста добычи полезных ископаемых (+2% г./г.) при минимальном вкладе обрабатывающих отраслей (+0,2% г./г.) и энергетики (+0,1% г./г.).

Увеличение добычи пришлось в основном на 1П 2017 г., когда соглашение о заморозке добычи ОПЕК+ еще не оказывало влияния на годовые темпы роста (из-за эффекта низкой базы 2016 г.). Среди основных обрабатывающих отраслей слабую динамику в 2017 г. продемонстрировало производство металлических изделий и нефтепродуктов, однако химия и пищевая отрасли сгладили падение.

Несмотря на достаточно уверенный рост промышленности в целом с марта по сентябрь (2% г./г. в среднем), результаты за год были подпорчены негативной динамикой в феврале и в ноябре-декабре. Интересно отметить, что наибольшие темпы роста наблюдались в течение 2 кв. 2017 г. (3,8% г./г.), что совпадает с всплеском инвестиционной активности (по данным компонент ВВП, они выросли на аномальные 6,3% г./г.). В остальные месяцы динамика выпуска была гораздо более сдержанной. Поскольку заметное увеличение капвложений, по нашим оценкам, было обеспечено разовым ускорением финансирования со стороны государства и нефтегазовых компаний, улучшение в промышленности во 2 кв. 2017 г. также в значительной степени определялось временными факторами. 

В этом году запас источников роста для промышленности, на наш взгляд, также остается ограниченным. Отметим, что загруженность производственных мощностей и рабочей силы уже длительное время находится на максимуме. Таким образом, возможность экстенсивного роста выпуска (путем использования незадействованных мощностей) минимальна. Внутренний спрос (на который ориентирована большая часть отраслей промышленности) будет восстанавливаться медленно: в частности, мы ожидаем, что рост инвестиций снизится. Наконец, действие соглашения ОПЕК+ вряд ли позволит вернуть добычу к заметному увеличению.

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