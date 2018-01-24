Johnson & Johnson останется лидером отрасли даже в случае снижения продаж

Отрицательный результат обусловлен необходимостью выплатить $13,6 млрд в рамках нового налогового регулирования. Половина выплат объясняется тем, что компания возвращает в США $41 млрд. В планах руководства J&J существенное повышение расходов на исследования и разработки. Я оцениваю это повышение в 10–15%. Инвестиции в исследования и разработки обеспечат всю фармацевтическую индустрию основным драйвером роста. На эти цели Johnson & Johnson направляет треть от всех операционных расходов.

Доходы компании в отчетном периоде поднялись на 11,5% год к году, до $20,2 млрд. Рост этого показателя во многом обеспечил фармацевтический сегмент бизнеса Johnson & Johnson. Выручка от этого направления увеличилась на 17,6%. Большой вклад в рост выручки внесли продажи новых продуктов компании, получивших одобрение FDA. Многие из них производит дочернее подразделение Johnson & Johnson биотехкомпания Janssen. В частности, выручка от реализации средства для лечения рака Darzalex увеличилась на 49,7%. Рынок онкологии один из самых перспективных направлений в медицине, по моим подсчетам его CAGR составляет 25% до 2025 года, в абсолютных числах размер онкологического рынка увеличится до $30 млрд.

Удачной можно считать сделку по покупке Actelion, закрытую в июне 2017 году. Продажи медикаментов для лечения легочной гипертензии в отчетном периоде принесли Johnson & Johnson $365 млн. Но есть и лекарства, продажи которых снизились. Один из примеров Remicad. Выручка от самого продаваемого продукта компании упала на 8,5% — с $1,17 млрд до $1,07 млрд. Кроме того, у компании истек патент на выпуск этого лекарства.

Сейчас Johnson & Johnson уверенно лидирует в своей отрасли благодаря правильно сформированному портфелю. Капитализация компании равняется $350 млрд, ее главные конкуренты — Pfizer (PFE), Sanofi (SNY) или Merck&Co (MRK). В диверсифицированный портфель Johnson & Johnson входят разнообразные виды лекарственных средств, поэтому благодаря даже при падении продаж основного продукта выручка корпорации продолжает увеличиваться. За счет размеров компании это намного проще, чем менее крупным конкурентам.