Идея коррекции на рынке РФ набирает все больше силы

Фьючерс на S&P 500 подрастал почти на 0,15%. Некоторое давление могут испытывать бумаги Qualcomm. Компания была оштрафована Еврокомиссией за нелегальные выплаты Apple для эксклюзивного использования чипов Qualcomm.

Бумаги General Electric подрастали на расширенных торгах, хотя компания сообщила о сокращении выручки. Однако по направлениям нефти и газа, а также медицинского оборудования был зафиксирован существенный рост.

Российский рынок испытывает неуверенность из-за крепкого рубля, а также роста ожиданий коррекции в нефти. К тому же некоторые секторы оказались сильно перегретыми за последние месяцы. Соответственно, без больших идей двигаться вверх будет крайне сложно, а вот идея коррекции набирает всё больше силы.