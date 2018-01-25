Чем Марио Драги ответит Стивену Мнучину?

К четвергу, 25 января, основная валютная пара торгуется около 1,2434, обновив трехлетние максимумы. Техническая картина торгов допускает проход к отметке 1,25, если инвесторы сохранят в силе этот запал.

Ближайшее значимое сопротивление находится в границах диапазона 1,2445-1,2450, область ключевых поддержек – 1,2385-1,2400. Скорее всего, в первой половине сегодняшнего дня пара евро/доллар будет консолидироваться в коридоре 1,2410-1,2440. Вечером инвесторы проанализируют новости от ЕЦБ, который проведет январское заседание. От информации, поступившей с этой стороны, и будет зависеть дальнейшая траектория полета и доллара, и евро.

Рынок и так был настроен к «американцу» не очень позитивно, но Стивен Мнучин, министр финансов США, накануне подлил масла в огонь. На форуме в Давосе он заявил, что приветствует слабую национальную валюту, поскольку локальная слабость доллара позволяет дать торговле новые возможности. Это прозвучало очень необычно: стандартно американские финансисты говорят о силе доллара как о преимуществе Штатов.

Таким образом, стратегии США понемногу меняются, интересы направлены вглубь экономики и государства, и доллар к этому очень чувствителен. Сегодня днем гринбек резко падать вряд ли будет, так как участники торгов намерены экономить силы в преддверии заседания ЕЦБ. Однако после вполне вероятны резкие колебания в евро/долларе.