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На сегодняшнем заседании ЕЦБ Марио Драги попытается остановить рост евро


Рынки
Сергей Дроздов
Сергей Дроздов
аналитик ГК "Финам"
 
После бурного старта в начале дня, по его итогам американские индексы S&P 500 и NASDAQ в среду снизились впервые за четыре торговых сессии на фоне фиксации прибыли игроками.

Акции Emerging Markets напротив продемонстрировали рост девятый день подряд, а на европейских биржевых площадках недавний лидер роста немецких DAX упал на 1,14%.

Сегодня состоится заседание Европейского центрального банка, по итогам которого скорее всего процентная ставка останется на рекордном минимуме, а программа ежемесячного выкупа облигаций будет сохранена на уровне 30 млрд евро.

Более интересным будет реакция регулятора на сильный рост евро, котировки которого по отношению к американскому доллару впервые с 2014 года составили 1,24, и если для Америки слабый доллар это благо, что подтвердил на проходящем экономическом форуме в Давосе глава Минфина США Стивен Мнучин, то для европейских экспортеров и инфляции в еврозоне это является негативным фактором. В связи с чем сегодня в сопроводительной речи Марио Драги можно ожидать определенных вербальных интервенций, которые будут направлены на сдерживание роста единой европейской валюты.

Нефтяные котировки по итогам прошедших торгов прибавили 1,29%, закрывшись на отметке $70,71, на фоне глобального ослабления доллара и заявлениях министра энергетики Саудовской Аравии Халида аль-Фалиха о том, что ОПЕК+ на предстоящей встрече в июне текущего года вряд ли пойдет на выход из соглашения о сокращении добычи нефти.

В свою очередь вышедшие данные от Минэнерго США, которые показали снижения запасов сырой нефти в стране на 1,1 миллиона баррелей в сутки также оказали позитивное влияние на рост цены "черного золота".

В текущей ситуации локальной поддержкой Brent выступает отметки $70 и $69,50, при удержании которых сохранится потенциал к росту в район $71,50-$72. Ближайшее сопротивление расположено на $71.

Индекс МосБиржи на прошедших торгах закрылся на отметке 2306,99 п., прибавив 0,35%. На данный момент поддержка расположена на отметке 2280 п. Ближайшее сопротивление-2315 п., закрепление над которым даст шансы индикатору на продолжение роста к уровню 2350 пунктов.

Локальной поддержкой во фьючерсе на индекс РТС на данном этапе выступает 128500 п. и основной 127500п, проход которой может усилить продажи к уровню 125000 п. Основное сопротивление в текущей ситуации расположено на уровне 131000 п.

Рубль по итогам торговой сессии понедельника закрылся на отметке 56,17, прибавив в весе 0,31% по отношению к доллару США на фоне бурного роста нефтяных котировок и снижения американской валюты на глобальном рынке до трехлетних минимумов.

В настоящий момент локальным сопротивлением в паре выступает 56,80 и основным 57,50, основная поддержка и цель текущего укрепления расположена на отметке 56, которая может быть достигнута уже на старте сегодняшних торгов.

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