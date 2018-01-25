«Американец» подешевел на 0,31%, до 56,17 руб., евро подорожал на 0,48%, до 69,62 руб.

Курс доллара обрушился после вербальной интервенции министра финансов США Стивена Мнучина. На встрече в Давосе он заявил, что ослабление курса доллара является положительным фактором для торговли. Он намекнул спекулянтам, что администрацию президента Дональда Трампа не волнует ослабление доллара, и если вы будете его шортить, то экономика США от снижения курса вырастет.

Динамика российской валюты против евро определялась движением пары евро/доллар, которая выросла на 109 пунктов, до 1,2407. Курс евро подскочил до 69,86 руб., но к закрытию дня приспустился до отметки 69,62 руб.

На фоне налогового периода, снижения курса доллара, роста цен на нефть и высокого спроса на ОФЗ, рубль сохранит «бычий» тренд против американской валюты.

Цена на нефть большую часть времени находилась в боковом движении между $69,63 и $70,21. После публикации данных Минэнерго США продавцы пытались пробиться через уровень $69,50, но потерпели неудачу из-за повсеместного ослабления американской валюты. Теперь покупатели настроены поднять курс до $72 за баррель.

На вчерашних аукционах Минфин РФ успешно разместил два выпуска ОФЗ на общую сумму 40 млрд рублей. Суммарный спрос на облигации составил 136 млрд рублей.

В четверг, 25 января, на торгах в Азии усилилось давление на американскую валюту. Баррель Brent подорожал на 0,32%, до $70,94. На открытии Мосбиржи стоит ожидать укрепления рубля к доллару и ослабления к евро. Напомню, что зона поддержки в паре доллар/рубль находится между уровней 55,70-56,00 руб. Если она не устоит, то для покупателей рубля на горизонте замаячит уровень 54,55 руб. за «американца». Средний годовой курс доллара составляет 58,17 руб.

Пара евро/рубль на фоне повышения евро/доллар на форекс будет стремиться вверх к уровню 69,95 руб., а укрепление рубля на фоне роста цен на нефть, давить на евро вниз. В качестве балансового уровня можно выделить 69,83 руб. за евро.