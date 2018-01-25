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Теханализ по-прежнему указывает на локальную перекупленность по индексу РТС


Рынки
Антон Старцев
Антон Старцев
ведущий аналитик ИФ "Олма"
 
В среду в начале торгов наблюдались признаки коррекции вниз на рынке акций, но в течение дня активность покупателей во многом восстановилась.

Секретарь Казначейства США С. Мнучин на форуме в Давосе выразил мнение, что слабый доллар способствует развитию торговли США – утверждение нельзя назвать откровением, но в данном контексте для многих трейдеров оно прозвучало как сигнал к продажам доллара. Как следствие, индекс доллара (DXY) за день потерял еще 1% и закрылся ниже 90 п. впервые с декабря 2014 года. Ослабление доллара - фактор повышения цен на сырьевые товары, а также увеличения сравнительной привлекательности активов на развивающихся рынках. В итоге Роснефть (ROSN) выросла на 2.8%, Сбербанк (SBER) – на 1.3%, Норникель (GMKN) – на 1.1%, Сургутнефтегаз (SNGS) – на 1.0%.

Во втором эшелоне продолжается повышение по отдельным бумагам. Так, обыкновенные акции банка Возрождение (VZRZ) подорожали на 7.2%, Варьеганнефтегаза (VJGZ) – на 6.9%, Квадры (TGKD) – на 5.4%.

Фондовые индексы США закрылись разнонаправленно, фьючерсы на индексы США торгуются вблизи уровней закрытия, зафиксированных в среду. Европейские индексы закрылись в минусе, на азиатских фондовых площадках также наблюдается небольшая коррекция вниз .

Выход фьючерсов на нефть Brent в область выше $70 за баррель оказывает поддержку акциям российских компаний нефтегазового сектора, а ослабление доллара США способствует сохранению интереса к развивающимся рынкам в целом. Вместе с тем, данные технического анализа по-прежнему указывают на локальную «перекупленность» по индексу РТС, что ставит под сомнение устойчивость наблюдаемого роста.

Сегодня в течение дня состоится регулярное заседание ЕЦБ (решение по ставке в 15:45 мск, пресс-конференция М. Драги в 16:30 мск). Кроме того, участники рынка ждут разъяснений позиции Казначейства США в отношении национальной валюты. В валютной секции в начале торгов вероятно продолжение снижения по паре доллар-рубль вслед за ослаблением доллара на мировом валютном рынке.

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