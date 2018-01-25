Американские "медведи" соскучились по 5% коррекции

Маловероятно, что страны ОПЕК+ в июне изменят курс венской договоренности, сообщил министр энергетики СА Халид аль-Фалих. Министр считает, что спрос на нефть в ближайшие 25 лет вырастет на 20 млн б/д.

Министр финансов США Стивен Мнучин высказался в положительном ключе по поводу ослабления доллара, на что индекс доллара отреагировал снижением на 0,96%. Беспокойства насчет протекционистской риторики властей США поспособствовали ослаблению доллара в начале недели, после того как Дональд Трамп одобрил резкое увеличение ввозных пошлин на стиральные машины и солнечные панели.

В среду индекс S&P 500 завершил торги снижением, а в течение торговой сессии демонстрировал высокую волатильность. Индекс Nasdaq Composite понизился под давлением производителей микросхем. По итогам торгов среды S&P 500 изменился мало, в то время как Nasdaq Composite завершил напряженные торги заметным снижением. Таковой была реакция индексов на комментарии министра торговли США Уилбура Росса, в которых были намёки на существование планов принять некоторые меры в отношении Китая в случае торговой войны. На Всемирном экономическом форуме в Давосе Росс заявил, что в США проводится официальное расследование с целью определить, имеются ли основания для принятия мер в отношении Китая в связи с нарушениями прав интеллектуальной собственности в этой стране.

В ходе торгов котировки акций поначалу росли на фоне очередной порции сильных отчетов по прибыли, а также в связи с ослаблением доллара, которое благоприятно для транснациональных компаний. Но затем, на фоне заявления министра торговли США, S&P-500 в какой-то момент сильно опустился, на 0,5%. После этого Dow Jones Industrial Average и S&P 500 смогли оправиться от потерь, так как инвесторы предпочли подождать конкретных действий со стороны Минторга и пока не покидать американский фондовый рынок, на котором не было 5%-ной коррекции уже почти 400 торговых дней.

«Тренд на рынке восходящий, и присутствует повсеместная и очень сильная убежденность, что существенные откаты будут быстро прерываться, так как инвесторы просто не захотят упускать прибыль, – сказал старший рыночный стратег в Global Markets Advisory Group Питер Кенни. – Так что не наблюдается ощутимого отката, который большинством инвесторов был бы, на самом деле, встречен позитивно».

В среду среди лидеров роста оказались акции банковского сектора, которые выросли вслед за повышением доходности государственных облигаций США на фоне ослабления доллара. Финансовый субиндекс S&P 500 по итогам торгов прибавил 0,68%, став лидером роста среди основных секторальных индексов S&P 500. По результатам торгового дня индекс Dow Jones Industrial Average поднялся на 0,16% до 26252,12 пункта. S&P 500 потерял 0,06% и закрылся на отметке 2837,54 пункта. Nasdaq Composite понизился на 0,61% до 7415,06.

В среду свои результаты опубликовала компания General Electric. По итогам торгов акции General Electric упали в цене на 2,66% - до $16,44. Компания сообщила, что в отношении нее проводится расследование по вопросу многомиллиардных выплат по страховым обязательствам. В своём отчёте General Electric сообщила об убытке на сумму в $10 млрд и падении выручки на 5%, а также дала прогноз, согласно которому продолжится ослабление энергетического подразделения, у которого уже сейчас много проблем. Акции Abbott Laboratories сильно выросли в цене по итогам торгов, на 4,17% до $61,72. В отчете компании превысили ожидания квартальные показатели по прибыли и прогнозное значение скорректированной прибыли на 2018 год.

Индекс полупроводникового сектора PHLX Semiconductor Sector упал на 2,31% и утянул вниз Nasdaq Composite. Падению сильно поспособствовал обвал котировок акций Texas Instruments на 8,50%. TexasInstruments сообщила в отчете о самом медленном росте выручки за четыре квартала на фоне падения спроса на микросхемы компании, которые используются в коммуникационном оборудовании.

Четверг будет насыщен публикацией отчетов по прибыли от компаний, среди которых есть ряд «голубых фишек». Свои результаты представят Starbucks, Caterpillar, 3M, Intel и Biogen. Инвесторы продолжат следить за динамикой индекса доллара, который сильно понизился в среду на комментариях чиновников Белого Дома.

В четверг состоится еще ряд важных выступлений в Давосе. В частности выступит Дональд Трамп. Помимо этого, участники рынка получат порцию макроэкономической статистики по США, в том числе недельный отчет по первичным обращениям за пособиями по безработице и декабрьские показатели по продажам новых домов.