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Доллар уже в первые часы может протестировать отметку 56 рублей


Рынки / Валюта
Богдан Зварич
Богдан Зварич
старший аналитик ИК "Фридом Финанс"
 
Сегодня перед открытием российского фондового рынка сложился противоречивый внешний фон.

Поддержку нашим бумагам окажет динамика рынка энергоносителей, где нефть марки Brent вышла на новые максимумы достигнув отметки 71 доллар. При этом ситуация на внешних фондовых площадках будет способствовать продажам в наших активах. Так, по итогам торгов среды в США индекс Dow Jones вырос на 0,2%, а индекс S&P500 отступил на 0,1%, что существенно ниже уровней, соответствующих нашему вчерашнему закрытию. Сегодня с утра фьючерсы на основные американские индексы консолидируются у «нулевых» значений. На торгах в Азии преобладают «медвежьи» настроения: японский Nikkei225 падает на 1%, китайский Shanghai Composite отступает на 0,1%.

На наш взгляд, позитивная составляющая может перевесить, что будет способствовать покупкам в наших акциях, однако существенный рост российского рубля не позволит индексу МосБиржи продемонстрировать уверенный рост. Скорее всего он лишь сохранит позиции в районе 1305 – 1310 пунктов.

При этом открытие Европы, где возможно сохранение негативных тенденций, придет к компенсации утреннего роста на нашем рынке и уходу индекса МосБиржи на отрицательную территорию. Отметим, что в ходе торгов в Старом Свете ситуацию может изменить публикация данных по индексу делового оптимизма в Германии, а также результаты заседания ЕЦБ.

Во второй половине торгов внимание инвесторов переключится на новости из-за океана. Так, сегодня в США будут опубликованы данные по заявкам на пособие по безработице, продажам домов на первичном рынке и индекс опережающих индикаторов. Также игрокам не стоит забывать о большом объеме отчетности компаний, публикуемом сегодня перед открытием торгов в Штатах. При этом мы не исключаем, что в ходе сессии возможны попытки коррекционного снижения на рынке энергоносителей, вызванного желанием игроков зафиксировать прибыль по спекулятивным длинным позициям, что может поддержать российских «медведей».

На валютной секции Московской биржи в начале дня мы ожидаем укрепления рубля по отношению к доллару и умеренного ослабления по отношению к евро. Европейскую валюту на старте торгов поддержит динамика пары EUR/USD на международном валютном рынке. При этом выход рынка энергоносителей на новые максимумы будет оказывать существенную поддержку российской валюте, в результате чего доллар уже в первые часы может протестировать отметку 56 рублей, которая выступает ближайшей поддержкой.

Отметим, что сегодня пройдет пик выплат в рамках налогового периода, а значит повышенное предложение валюты со стороны экспортеров в ближайшие недели перестанет оказывать поддержку национальной валюте, в результате чего «медведям» в американской валюте будет сложно удерживать инициативу в своих руках. Во второй половине дня мы не исключаем коррекционного снижения на рынке энергоносителей, что позволит доллару отыграть часть потерь.

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