Торги в РФ могут начаться с покупок в нефтегазовом секторе

Большую часть дня рынок провёл в минусе на ожиданиях коррекции в нефти и укрепляющемся рубле. Однако к концу регулярной сессии нефть вновь оказалась выше $70 за баррель Brent, да и промышленные металлы вышли в плюс. Самой слабой бумагой дня стали акции «АЛРОСА», потерявшие 2,26%. Заместитель министра финансов А. Моисеев заявил о том, что не планируется выплата спецдивидендов по итогам продажи газовых активов компании. Глава ВТБ (-1,53%) А. Костин заявил в рамках ВЭФ в Давосе, что рассматривается вариант покупки банка «Возрождение» (+7,21%). Однако инвесторы также обратили внимание на опасение А. Костина о том, что будущие новые американские ограничения могут коснуться и ВТБ.

Polymetal увеличил производство золота в 2017 году на 13%. В течение дня бумага существенно дешевела, но смогла выйти в плюс на 0,21%. Бумаги ГМК «Норникель» смогли завершить день ростом на 1,13% благодаря развороту в котировках промышленных металлов, но вот у металлургов день оказался негативным. Акции производителей были существенно перегреты в предыдущие недели, поэтому коррекция по ним выглядит достаточно логично на фоне сезонного снижения спроса: ММК (-2,23%), НЛМК (-1,95%), «Северсталь» (-0,58%).

Нефтегазовый сектор смог завершить день в плюсе на волне очередного повышения котировок Brent. В лидерах роста и падения также отметились: «Роснефть» (+2,84%), ТМК (+2,01%), «Распадская» (+1,72%), «М.Видео» (+1,55%), а также привилегированные акции «Сургутнефтегаз» (-1,76%). «Аэрофлот» (-0,18%) завершил 2017 год, увеличив перевозку пассажиров на 15,4%. Однако в декабре прирост составил лишь 9,6%. Электростанции «Юнипро» снизили выработку электроэнергии в 2017 году на 11,2%, но рынок проигнорировал новость, поскольку бумага закрылась с нулевым изменением. В целом вечерний отскок индексов преимущественно обеспечили индексные тяжеловесы, что может быть позитивно, но теперь индексу МосБиржи предстоит доказывать растущую тенденцию обновлением максимального значения, иначе сформируется более сильный сигнал на продажу.

Рубль провёл день в укреплении против доллара. К вечеру в этом ему явно помогала нефть, поднявшаяся выше $70 за баррель Brent. Впрочем, успехи рубля были куда скромнее, чем у коллег по сырьевому цеху. Доллары Австралии и Новой Зеландии отыгрывали у американца до 0,9%. Отечественной валюте помогал факт грядущих налоговых платежей. В четверг российские компании выплачивают НДС, НДПИ и акцизы. Кроме того, в среду Минфин проводил аукционы ОФЗ, на которых предложил ОФЗ-ПД 25083 с погашением в декабре 2021 года в объёме 25 млрд рублей и ОФЗ-ПД 26212 с погашением в январе 2028 года в объёме 15 млрд рублей. На первом аукционе спрос составил 83,119 млрд при средневзвешенной доходности 6,99%, а на втором спрос оказался на уровне 53,078 млрд рублей при средневзвешенной доходности 7,42%. Ведомство смогло разместить все предложенные бумаги. Нельзя не вспомнить и о заявлениях, которые звучат по поводу российской экономики на ВЭФ в Давосе. Глава МЭР М. Орешкин сообщил, что в бюджет заложен прогноз роста ВВП на 2,1% в 2018 году, в 2019 году – на 2,2%, в 2020 году –на 2,3%. Однако через пару лет темпы экономического расширения могут ускориться до 3,0%-3,5%. И, наконец, Росстат сообщил, что на неделе, завершившейся 22 января, инфляция в РФ составила 0,1%. В годовом выражении инфляция замедлилась до 2,3%. Соответственно, перспектива снижения ставки ЦБ РФ становится более вероятной, если учесть, что после новогоднего всплеска можно ожидать снижения цен.

Нефть впервые с 2014 года преодолела отметку $71 за баррель Brent. Основной причиной столь существенного роста стал слабый американский доллар. Между тем, статистика из США во многом способствовала обратному. Американское производство нефти выросло за прошлую неделю на 128 тыс. бар. до 9,878 млн бар. в сутки. Отчёт Минэнерго по запасам оказался не столь «бычьим». На неделе, завершившейся 19 января, коммерческие запасы нефти снизились на 1,1 млн бар. до 411,6 млн бар. Запасы бензина увеличились на 3,1 млн бар., а дистиллятов на 0,6 млн бар. Импорт сырой нефти увеличился на отчётной неделе на 91 тыс. бар. в сутки до 8,0 млн бар. ежедневных поставок. Средний показатель спроса за четыре недели составил 20,5 млн бар. общих топливных поставок (+8,1% за год), 8,7 млн бар. бензина в сутки (+5,4% за год), а также 4,0 млн бар. дистиллятов в сутки (+15,0% за год). Можно сказать, что американский отчёт показал существенный рост спроса, что также работает на поддержку нефти. К 9:00 (мск) Brent – $70,98 (+0,64%), WTI – $66,27 (+1,01%), золото ¬– $1363,8 (+0,55%), медь – $7165,05 (+0,67%), никель – $13780 (+1,51%), палладий – $1106,15 (-0,02%), платина – $1027,7 (+1,17%).

Фьючерс на индекс доллара снижался на 0,25% до 88,80 п. К 9:00 (мск) EUR/USD – $1,244 (+0,31%), GBP/USD – $1,43 (+0,43%), USD/JPY – 108,95 (-0,25%).

Внешний фон перед стартом торгов в России достаточно позитивный. Нефть вблизи $71 за баррель Brent будет стимулировать покупки в нефтегазовых бумагах. Также растут котировки промышленных металлов, что приостановит коррекцию в бумагах металлургов. Рубль также способен пробить отметку 56 рублей за доллар на фоне глобальной слабости американца. Однако стоит обратить внимание на то, что ослабление американца ускорилось, что является одним из признаков близости завершения тенденции. В самом деле, график индекса доллара сигнализирует о сильной перепроданности.