Американские запасы толкают нефть к новым вершинам

В четверг утром цена смеси Brent выросла на 0,67% и составляет 71 доллар за баррель.

В то же время американские фондовые индексы консолидируются вблизи исторических максимумов, Dow Jones догоняет остальные индикаторы. Вечером, в 18.00 мск, выйдут данные по продажам нового жилья в США, которые могут придать новый импульс биржевым котировкам.

На таком позитивном внешнем фоне российский рынок акций, скорее всего, продолжит расти, в четверг индекс РТС может прибавить 0,5-1%. Курсы доллара и евро упадут до 55,7 и 69,3 соответственно. Давление на американскую валюту продолжается, индекс доллара США падает еще на 0,25%. На динамику валютных торгов может повлиять решение ЕЦБ по процентной и депозитной ставкам, которое будет принято сегодня в 15.45 мск, а также последующая конференция в 16.30 мск.

Из акций к покупкам можно рекомендовать бумаги Роснефти, цены которых пробили локальный уровень сопротивления (337 руб.), а также обыкновенные акции Татнефти, по которым наблюдается среднесрочный восходящий тренд без откатов.