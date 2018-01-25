Операторы мобильной связи: МТС привлекательнее, чем "Мегафон" с точки зрения рисков

На наш взгляд, появление виртуальных операторов (MVNO) не должно быть серьезной угрозой для компаний мобильной связи в текущем году, а дальнейшая оптимизация розничной сети, как мы полагаем, поддержит их финансовые показатели. Учитывая эти факторы, а также ослабление рисков, связанных с судебными разбирательствами в отношении АФК "Система", мы повышаем рекомендацию по акциям МТС до ПОКУПАТЬ. Рекомендация по МегаФону остается прежней - ДЕРЖАТЬ, т. к., на наш взгляд, преимущества, связанные с восстановлением рынка, будут нивелированы неопределенностью вокруг дивидендов, рисками, связанными с корпоративным управлением и реорганизацией розничной сети.

Рынок восстанавливается

В ноябре МТС снизили тарифы на мобильную связь в ряде российских регионов, и это вызвало опасения, что могут возобновиться "ценовые войны". Мы считаем, что в данный момент эти опасения преувеличены: снижение цен вряд ли заметно скажется на выручке "большой тройки" или распространится на регионы, которые приносят более высокий доход (такие как Москва), где цены на связь продолжают расти. В 2018 году рынок будут беспокоить такие факторы как запуск новых MVNO, смена руководства VEON Russia и отмена внутреннего роуминга. Впрочем, мы полагаем, что ничто из вышеперечисленного не представляет серьезной угрозы для операторов мобильной связи в текущем году.

Реализация "закона Яровой" может быть отложена; связанные с этим расходы, вероятно, будут переложены на абонентов

До сих пор остается неясным, как будет выполняться "закон Яровой". Крайний срок для следующего шага в его реализации - 1 июля, но, по данным Коммерсанта, правительство обсуждает перенос дедлайна на октябрь. Кроме того, рассматривается возможность сначала обязать компании хранить трафик в течение одного месяца, а со временем увеличить срок хранения. По консервативной оценке МегаФона, компании придется потратить на выполнение требований "закона Яровой" примерно 35-40 млрд. руб. за пять лет, в том числе 7-8 млрд. руб. в первый год. Мы считаем вполне вероятным, что в итоге эти расходы будут переложены на абонентов, либо за счет повышения тарифов, либо путем введения специального налога.

Рекомендация по МТС повышена до ПОКУПАТЬ

Мы ожидаем, что МТС будет выгодно восстановление рынка мобильной связи в России в 2018 году. Котировки компании уже не испытывают давления из-за рисков, связанных с судебными разбирательствами ключевого акционера АФК "Система", поскольку в конце 2017 года холдинг урегулировал судебные иски. Акции МТС с начала 2018 года подорожали на 15% и сейчас котируются с коэффициентом "стоимость предприятия/EBITDA 2018о" 4,5. Тем не менее мы видим потенциал дальнейшего роста, т. к. ожидаем от компании сильных финансовых результатов в текущем году. Продолжающийся выкуп акций и дивидендная доходность на уровне 8% также должны оказать поддержку котировкам. Основные риски, на наш взгляд, связаны с возможными сделками с АФК "Система" и с разбирательством в отношении бизнеса в Узбекистане.

Рекомендация по акциям МегаФона прежняя - ДЕРЖАТЬ

Восстановление рынка мобильной связи, безусловно, окажет компании поддержку, но мы видим несколько потенциальных рисков. Первый из них лежит в области корпоративного управления после выхода Telia Company из числа акционеров компании и перестановок в совете директоров. В долгосрочной перспективе реорганизация розничной сети должна иметь благоприятный эффект, но в текущем году этот процесс может отвлечь внимание менеджмента и потребовать дополнительных вложений. Кроме того, до сих пор сохраняется неопределенность в отношении дивидендов МегаФона (доходность которых должна составить 7,0-8,7%). Наша рекомендация для МегаФона остается прежней - ДЕРЖАТЬ, т. к. с учетом вышеупомянутых факторов мы считаем справедливой оценку акций компании, которые торгуются с коэффициентом "стоимость предприятия/EBITDA 2018о" 3,8, т. е. ниже исторического среднего.