Прогноз результатов "Магнита" за IV квартал: давление на операционные расходы

Мы ожидаем, что Магнит ощутит преимущества низкой базы сравнения: в 4К16 рост выручки замедлился на 4,6 п. п. (в основном из-за слабых декабрьских результатов). Этот эффект отчасти должен был смениться на противоположный в 4К17, так что мы прогнозируем рост выручки за квартал на 8,5% до 307 млрд. руб. (исключая оптовые продажи). В итоге рост выручки за весь 2017 год должен составить 7,1%, что ниже прогноза компании (8-10%), хотя это обстоятельство уже учтено в цене ее акций.

Мы ожидаем, что валовая рентабельность выросла на 70 б. п. по сравнению с предыдущим кварталом до 27,0% (за счет сезонных факторов), но при этом была ниже, чем 27,5% в 4К16. Последний квартал года обычно отличается более высокими операционными расходами, которые должны были еще больше вырасти в связи с ускоренным открытием новых магазинов (в 4К17 было открыто 800 торговых точек против 629 в 3К17 и 383 в 4К16). При этом компания собиралась завершить к декабрю запланированные на 2017 год работы по обновлению магазинов, что, в свою очередь, должно позитивно отразиться на рентабельности. В чистом остатке мы прогнозируем общие, коммерческие и административные расходы (исключая амортизацию) на уровне 19,4% от выручки (против 19,1% в 3К17) и ожидаем, что EBITDA составит 23,6 млрд. руб., т. е. будет на 14% ниже уровня 4К16, что соответствует рентабельности по EBITDA в 7,6%. С учетом нашего прогноза чистых процентных расходов и отчислений по налогу на прибыль это даст чистую прибыль в размере 9,1 млрд. руб. и чистую рентабельность на уровне 2,9%, т. е. ниже 4,7% за 4К16.

В 16:00 по московскому времени компания проведет телефонную конференцию с участием менеджмента, на которой мы ожидаем услышать информацию о текущих тенденциях, инициативах в отношении ассортимента, промоакциях и результатах программы ремонта магазинов. Мы ожидаем умеренно негативную реакцию на результаты Магнита за 4К17.