Доходности ОФЗ могут опуститься на 1-3 б.п. благодаря росту цен на нефть

Так, доходности 10-летних локальных госбондов Мексики вчера опустились на 5 б.п. до 7,48%, Турции – на 14 б.п. до 11,65%, Бразилии – на 28 б.п. до 9,73%, а валюты этих стран укрепились на 0,8-3,1% по отношению к доллару США. В свою очередь, доходности ОФЗ с дюрацией от 3 лет опустились на 2-4 б.п. до 6,88%-7,67% при укреплении рубля на 0,3% до 56,2 руб. за долл. Интерес к рублевым гособлигациям поддерживают и стабильно низкие темпы инфляции. По данным Росстата, за период с 16 по 22 января цены в РФ выросли на 0,1%, как и в предыдущую неделю, а годовая инфляция оценочно осталась на рекордно низком уровне 2,3%.

Ситуация на первичном рынке вчера не отличалась от ситуации на вторичном: оба аукциона Минфина прошли с переспросом в 3,3-3,5 раза без дисконтов по средневзвешенным ценам. По 4-летним ОФЗ 25083 на сумму 25 млрд руб. цена сложилась на уровне 100,39 (YTM 6,99%) по 10-летним 26212 в объеме 15 млрд руб. – 98,34 (YTM 7,42%).

После вчерашнего закрытия рублевого долгового рынка цены на нефть Brent поднялись на 1,5% до 71 долл. за барр., обновив 3-летние максимумы, что должно способствовать дальнейшему снижению доходностей ОФЗ в течение сегодняшнего дня. Вместе с тем, многое будет зависеть от риторики М.Драги на пресс-конференции после заседания ЕЦБ, которая начнется в 16:30 мск. Отметим, что с момента окончания предущего заседания европейского регулятора 14 декабря 2017 г. курс евро/долл. вырос на 5,5% до 1,24 долл. за евро. Это может вызвать обеспокоенность главы ЕЦБ и заставить его ужесточить риторику, что, в свою очередь, может привести к развороту динамики активов EM и росту доходностей ОФЗ.