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S&P500 выйдет из красной зоны и закрепится на уровне 2852 пунктов


Рынки
Вадим Меркулов
Вадим Меркулов
старший аналитик ИК "Фридом Финанс"
 
S&P500 (-0,06%) и NASDAQ Composite (-0,61%) после установления внутридневных максимумов, завершили торги 24 января в минусе.

Небольшой рост продемонстрировал лишь Dow-30 (+0,16%). Негативную динамику индексов обусловило снижение в секторе высоких технологий, вызванное опасениями по поводу ухудшения торговых отношений Штатов с Китаем. Курс доллара достиг трехлетнего минимума после заявления министра финансов США о том, что слабая валюта выгодна для торговли. По отношению к евро доллар понизился с 1,2298 до 1,2402. 

Ford Motor Co. (NYSE: F) 24 января отчиталась за 4-й квартал прошлого года прибылью в размере $2,4 млрд ($0,6 на акцию), тогда как в аналогичном периоде 2016-го был зафиксирован убыток в $781 млн ($0,2 на акцию). Скорректированная прибыль компании составила $0,39 на акцию. Выручка за отчетный период выросла с $38,7 млрд до $41,3 млрд. При этом прогнозы предполагали прибыль на уровне $0,43 на акцию при выручке $36,3 млрд. В 2017 году компания продемонстрировала снижение дохода и операционной маржи по сравнению с уровнями 2016-го. Реализация стратегии по выпуску электромобилей поможет Ford привлечь больше покупателей. Мы ожидаем улучшения финансового состояния корпорации к 2020 году. 

На сегодня квартальную отчетность представили более 100 американских компаний. Средний рост выручки и прибыли у них оказался равен 7,25% и 8,64% год к году соответственно. Эти результаты на 1% и 2,55% превысили среднерыночные ожидания. Уже сейчас можно  с уверенностью  назвать текущий сезон отчетности успешным, причем сомнений в том, что позитивная тенденция продолжится, нет. 

Сегодня отчитываются такие гиганты, как Intel (INTC), 3M (MMM), Union Pacific (UNP), Caterpillar (CAT), Starbucks (SBUX), Southwest Airlines (LUV), Celgene (CELG) и Biogen (BIIB). Мы рассчитываем, что результаты большинства из них будут сильными. Исключение составит Celgene. На продажах Intel  недавняя история с выявленными уязвимостями чипов не отразится, поэтому отчетность компании должна оказаться хорошей.

Сегодня будут опубликованы еженедельные данные по числу заявок на пособие по безработице. Мы ожидаем, что оно составит 230 тыс., оказавшись ниже консенсуса. Основанием для нашего прогноза является дальнейшее улучшение ситуации на рынке труда США. В 18:00 мск выйдет статистика по продаже новых домов за ноябрь.

Мы солидарны со среднерыночными ожиданиями, предполагающими показатель на уровне 680 тыс. Статистика обеспечит S&P500 дополнительным драйвером роста, позволив ему выйти из «красной зоны» и закрепиться на уровне 2852 пункта.

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