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Аукционы ОФЗ: гигантский спрос - успеть купить до санкций?


Облигации / Рынки
Силуэты
Аналитики Райффайзенбанка
 
На вчерашних аукционах совокупный спрос на ОФЗ, предложенные в объеме 40 млрд руб., составил 136 млрд руб. (для сравнения - на аукционах в прошлую среду спрос на тот же самый объем был 98 млрд руб.).

Однако для реализации всего предложения Минфину все-таки пришлось предоставить премию в размере 4 б.п. ко вторичному рынку (10-летние 26212 с YTM 7,42%, 4-летние 25083 с YTM 7,01%), что свидетельствует об отсутствии ожиданий ценового роста бумаг. Отметим, что такого высокого спроса (по объему) на ОФЗ не было даже в период активных покупок нерезидентами в начале прошлого года.

Сейчас, по нашему мнению, основными покупателями выступают локальные инвесторы, которые могут покупать ОФЗ, в том числе, в качестве защиты от персональных санкций (вероятность их введения, судя по сохранению негативной риторики чиновников США, довольно высока).

Если так, то спрос на следующем аукционе (за день до объявления в США оценки влияния предполагаемых санкций), скорее всего, будет также высоким, поддержку окажет и поступление 150 млрд руб. от погашаемого на следующей неделе выпуска ОФЗ 25081.

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