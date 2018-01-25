Аукционы ОФЗ: гигантский спрос - успеть купить до санкций?

Однако для реализации всего предложения Минфину все-таки пришлось предоставить премию в размере 4 б.п. ко вторичному рынку (10-летние 26212 с YTM 7,42%, 4-летние 25083 с YTM 7,01%), что свидетельствует об отсутствии ожиданий ценового роста бумаг. Отметим, что такого высокого спроса (по объему) на ОФЗ не было даже в период активных покупок нерезидентами в начале прошлого года.

Сейчас, по нашему мнению, основными покупателями выступают локальные инвесторы, которые могут покупать ОФЗ, в том числе, в качестве защиты от персональных санкций (вероятность их введения, судя по сохранению негативной риторики чиновников США, довольно высока).

Если так, то спрос на следующем аукционе (за день до объявления в США оценки влияния предполагаемых санкций), скорее всего, будет также высоким, поддержку окажет и поступление 150 млрд руб. от погашаемого на следующей неделе выпуска ОФЗ 25081.