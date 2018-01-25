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США "заговаривают" слабый доллар


Рынки
Силуэты
Аналитики Райффайзенбанка
 
Ситуация на финансовых рынках вчера не претерпела заметных изменений (рынок акций консолидировался на ранее достигнутых уровнях: -0,16% по индексу S&P).

Исключением стало относительно резкое снижение курса доллара к основным мировым валютам (на 0,9% по индексу DXY, который вчера обновил локальный минимум). Поводом стало сделанное на проходящем в Давосе экономическом форуме высказывание главы Казначейства США С. Мнучина о том, что "слабый доллар - это хорошо" для торговли США. Такие комментарии обусловлены огромным отрицательным сальдо торгового баланса страны почти со всеми партнерами, что воспринимается как низкое конкурентное преимущество на мировом рынке товаров, произведенных на территории США, по причине их высокой себестоимости (слишком крепкого доллара). Отметим, что почти год назад Д. Трамп делал аналогичные заявления, и с тех пор доллар обесценился к основным валютам (прежде всего, к евро) почти на 10% (таким образом, почти половина произошедшего в прошлом году роста американских акций обусловлена ослаблением доллара). Выглядит так, как будто эти словесные интервенции действительно работают (никаких специальных мер ФРС не проводила). 

Однако ослабление доллара может быть обусловлено и начавшимся циклом ужесточения монетарной политики США: инвесторы ждут рост долларовых ставок и, как следствие, снижение стоимости UST и поэтому предпочитают уходить в альтернативные валюты тех стран, которые еще не начали ужесточение своей денежно-кредитной политики (Япония, еврозона, Швейцария), а также в некоторые валюты развивающихся стран. Соответственно, тренд доллара может развернуться в случае, если 1) макроданные по США не будут содержать признаков ускорения инфляции (что транслируется в ожидания более низких уровней долгосрочных ставок), и появится уверенность, что доходности UST больше не будут повышаться; 2) начнется масштабная репатриация американского капитала (принятая налоговая реформа имеет соответствующие стимулы); 3) ЕЦБ начнет планируемое ужесточение монетарной политики.

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