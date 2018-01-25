Американский рынок вновь начнет день с новых рекордов

Естественно, что слабый доллар также стимулирует инвестиции в американские акции, так как может способствовать увеличению прибыли корпораций от реализации продукции на зарубежных рынках.

Caterpillar отчиталась лучше прогнозов, а также ожидает дальнейшего улучшения результатов. MMM сильно отчиталась за IV квартал, обещает светлое будущее и повышает дивиденды. Российский рынок завершит день рекордом на дневном графике. Дорогая нефть и позитивный внешний фон пока способствуют покупкам.

График МосБиржи остаётся перегретым, но данная ситуация может сохраняться какое-то время. Если же говорить о решении ЕЦБ, то оно было ожидаемым – политика осталась прежней. Однако все самое интересное прозвучит в рамках пресс-конференции Марио Драги.