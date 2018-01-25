Цене на нефть необходима тонкая настройка

Этому способствуют сразу несколько факторов. Во-первых, в конце 2017-го на год, хотя и с некоторыми оговорками, было продлено соглашение ОПЕК+ об ограничении добычи. В среднесрочной перспективе это должно привести к дальнейшему снижению мировых запасов и достижению ими средних за пять лет значений. Именно эта цель ставилась в качестве основной при заключении данного соглашения.

Во-вторых, сохраняется тенденция к снижению запасов в Штатах. Обычно в конце сентября — начале октября, с окончанием активного автомобильного сезона, в США начинают повышаться запасы нефти. Однако в прошлом году из-за влияния ураганов и интенсивного роста цен на бензин многие нефтеперерабатывающие заводы отложили сервисные работы, поэтому спрос на нефть сохранялся и даже в начале этого года запасы снижались. Суммарно коммерческие и стратегические запасы нефти в США упали за год более чем на 8%, или на 95 млн баррелей. По статистике американского Минэнерго среднесуточная добыча в стране за тот же год выросла примерно на 800 тыс. баррелей в сутки, примерно до 9,7 млн. Отметим, что многие ожидали более быстрого увеличения ее объемов. Например, по нашим прогнозам, добыча уже в мае 2017-го должна была достичь 9,5 млн баррелей, однако это произошло намного позже. И более низкие темпы роста добычи в последние месяцы также добавляют уверенности «быкам» по нефти. Наконец, ситуацию дополнили проблемы на двух крупных нефтепроводах, а также усиление напряженности на Ближнем Востоке.

В результате в последние месяцы 2017-го и первой половине января 2018 года рынок энергоносителей продолжил восходящую динамику.

Сложившаяся ситуация, безусловно, благоприятна для производителей нефти. Если вспомнить, что разговоры о заключении соглашения в рамках ОПЕК+ начинались при стоимости Brent в районе $45 и ниже. Таким образом, рост цен на нефть более чем на 50% от этих значений, безусловно, компенсировал странам, участвующим в соглашении, сокращение добычи на 5%.

Некоторые из стран — участниц договоренностей, чьи бюджеты верстаются, исходя из высоких расходов, которые могут быть компенсированы дополнительными доходами от нефтегазового сектора, смогли вздохнуть свободнее. В качестве примера можно привести Саудовскую Аравию, бюджет которой мог стать бездефицитным в 2017 году лишь при средней цене на нефть в районе $80. Однако часть этого роста и достижение ценой таких высот вряд ли предполагалось даже в момент продления соглашения об ограничении добычи до конца 2018 года.

Более того, такое развитие событий нежелательно для стран, подписавших соглашение ОПЕК+. Каждый доллар, на который дорожает нефть, в текущих условиях стимулирует увеличение добычи в США, так как позволяет компаниям размораживать месторождения с более высокой себестоимостью. Именно уровень в $60 назывался многими критичным с точки зрения возобновления эксплуатации таких месторождений. И в прошлом году добыча в Штатах повышалась достаточно умеренными темпами, то в текущем он будет явно выше и может превысить 1 млн баррелей в сутки, а сам объем добычи вплотную подойдет к отметке 11 млн баррелей в сутки. Отметим, что из общего объема сейчас сланцевые производители добывают более 6,4 млн баррелей в сутки.

По прогнозам EIA, в январе рост сланцевой добычи должен был составить 94 тыс. баррелей, однако уже к середине месяца он превысит 120 тыс. баррелей. По прогнозам ведомства, в феврале сланцевая добыча может прибавить примерно на 110 тыс. баррелей, и это можно назвать пессимистичным прогнозом. Дело в том, что многие компании уже полностью захеджировали свои поставки на текущий год и готовы продолжить данные операции при текущих ценах, несмотря на наличие бэквардации на фьючерсном рынке нефти, и расширить их на 2019 год.

В результате даже провал в ценах на нефть не нанесет сильного удара по сланцевым производителям: от полугода до года компании продолжат качать нефть, цены на которую будут определяться не состоянием рынка на тот момент, а наличием хеджирования. Тем самым они смогут сохранить свои финансовые показатели.

На этом фоне страны, подписавшие договор ОПЕК+, оказались в некой ловушке. С одной стороны, они в той или иной степени довольны существующим положением, с другой — для них есть риски ухудшения ситуации в будущем за счет повышения предложения со стороны сланцевых производителей. Но при этом ОПЕК и присоединившиеся к ней государства фактически не могут ничего с этим сделать, так как рычагов для тонкой настройки рынка у них нет.

В сложившейся ситуации страны-экспортеры предпочли бы коррекцию дальнейшему росту цен на нефть. Исключение, пожалуй, составляет лишь Саудовская Аравия, которая хочет использовать восстановление рынка энергоносителей для успешной продажи акций Saudi Aramco.

Текущая ситуация может привести к стабилизации рынка у текущих значений, что в дальнейшем, когда сроки сделки ОПЕК+ завершатся, станет существенным негативным фактором для рынка энергоносителей и стран-экспортеров. Объем добычи в США останется на высоком уровне, страны ОПЕК+ восстановят свою добычу, в результате предложение на рынке окажется даже выше, чем был в 2015 году. Сворачивание соглашения об ограничении добычи и даже мягкий и планомерный выход из него приведет к росту предложения, что будет давить на цены.

В сложившихся обстоятельствах лидерам стран-участниц договоренности ОПЕК+ необходимо оказывать на рынок сдерживающее воздействие, чтобы не допустить существенного провала цен после сворачивания соглашения об ограничении добычи. При этом фактически участников соглашения есть единственное оружие — словесные интервенции, посредством которых можно охладить рынок, вызвав коррекцию и возвращение котировок Brent в район $55–60 — уровней, вполне устраивающих ОПЕК+, при этом не способствующих существенному наращиванию добычи в Штатах.